নটর ডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় অপেক্ষা করছেন। নটর ডেম কলেজের সামনে, ঢাকা, ৮ আগস্ট
পরিবেশ

তিন বিভাগে বৃষ্টি বাড়তে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশে আজ শনিবার বৃষ্টি কমতে পারে। তবে দেশের তিন বিভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকতে পারে। এ সময় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কম বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে।

মৌসুমি বায়ু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণেই গতকাল বৃষ্টি বেড়েছিল বলে জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর কারণে বৃষ্টির প্রবণতা বেড়েছে। তবে শনিবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমে আসতে পারে।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে। এর পরিমাণ ছিল ১৪৩ মিলিমিটার। গতকাল রাজধানীতেও থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৩ মিলিমিটার।

আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রতিদিন যে ৫১টি স্টেশনের বার্তা দেয়, তার মধ্যে গতকাল দুটি বাদ দিয়ে সব কটিতেই বৃষ্টি হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম, রংপুর ও ঢাকা বিভাগে।

আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান গতকাল বলেন, শনিবার উত্তরের জনপদগুলোতে বৃষ্টি বাড়তে পারে। তবে দেশের অন্যত্র তা কমে আসতে পারে। এ প্রবণতা দুয়েক দিন ধরে চলতে পারে।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নীলফামারীর সৈয়দপুরে, ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন ২২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল বরিশালে।

