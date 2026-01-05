তাপমাত্রা আবার কমল, ১২ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেছে। দেশের ১২ জেলায় আজ শৈত্যপ্রবাহ বইছে। তবে রাজধানীর তাপমাত্রা আজ এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র বলছে, আগামীকাল মঙ্গলবার এবং পরশু বুধবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে এর পর থেকে আবার তা কমতে শুরু করবে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পাবনার ঈশ্বরদীতে, ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ রাজশাহী বিভাগের আট জেলা এবং কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও দিনাজপুর জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।
আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, শৈত্যপ্রবাহের পরিধি কিছুটা বেড়েছে। তাপমাত্রা কমে গেছে। তবে আগামী দুই দিন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। এর পর থেকে হয়তো তা আবার কমতে শুরু করবে।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু
শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
চলতি মাসে দেশে অন্তত পাঁচ দফায় শৈত্যপ্রবাহ হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এর মধ্যে একটি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে।