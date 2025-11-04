এক দিন কিছুটা ভালো থাকার পর ঢাকার বাতাসে সেই পুরোনো হাল, সুরক্ষায় যা করবেন

রাজধানীতে গত শনিবার ৯ ঘণ্টায় ৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। শুধু রাজধানী নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকায়ও বৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট। বৃষ্টি হলে ঢাকার বায়ুর মান ভালো হয়। শনিবারের বৃষ্টির কারণে গত রোববার ও সোমবার রাজধানীর বায়ুর মান কিছুটা ভালো হয়েছিল। কিন্তু আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বায়ুর মান আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে।
আজ সকালে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১১তম। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আইকিউএয়ারে ঢাকার গড় বায়ুমান ছিল ১১০। এই মান সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে শিশু ও বয়স্ক মানুষ, অন্তঃসত্ত্বা ও অসুস্থ ব্যক্তি।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে পাকিস্তানের লাহোর—স্কোর ৩৭২। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের দিল্লি—স্কোর ২৬৭।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যায় অন্য শহরগুলোর দূষণ।
দূষণ রোধে যা করবেন
আজ সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য বায়ুর মান অনেক ক্ষতিকর। তাদের জন্য পরামর্শ হলো, বাড়ির বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা মাঠে শরীরচর্চা না করাই ভালো। জানালা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।
বায়ুদূষণে যত ক্ষতি
বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআই)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।