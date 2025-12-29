কনকনে শীত, কুয়াশা, আর হিমেল হাওয়ার মধ্যে শিশুরা আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে নিচ্ছে। দিঘিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৯ ডিসেম্বর
পরিবেশ

শিগগিরই শীত কিছুটা কমতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিশেষ করে দেশের উত্তর জনপদে কুয়াশার দাপট। মাঝে মাঝে কিছু এলাকায় সূর্যের মুখ দেখা যায় বটে, তবে তা কিছু সময়ের জন্য। রাজধানী ঢাকায় অন্তত তিন দিন ধরে কুয়াশা পড়ছে। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এক দীর্ঘ কুয়াশার স্তর দেশের প্রায় সব এলাকায় এখন ছড়িয়ে আছে। আর কুয়াশা থাকায়, সূর্যের আলো না দেখা যাওয়ায় তাপমাত্রাও কমছে দ্রুত।

আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আগামী আরও দুই দিন অন্তত এমন কুয়াশা থাকতে পারে। এরপর তা কেটে যেতে পারে কিছুটা। তখন শীতের প্রকোপও খানিকটা কমতে পারে। গতকালের থেকে আজকের তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হয়নি। আগামী দুই দিনও পরিস্থিতি একই রকম থাকতে পারে।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে, ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর রাজধানীতে আজ তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৮।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ আজ প্রথম আলোকে বলেন, দেশজুড়ে এক দীর্ঘ কুয়াশার স্তর রয়ে গেছে। এই স্তর আরও অন্তত দুই দিন থাকতে পারে। আর দিনে সূর্যের আলো না থাকায় শীতের অনুভূতি বেশি হচ্ছে।

এভাবে শীত বাড়তে থাকায় বেশি কষ্টে পড়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। যশোর সদর উপজেলার কিসমত নওপাড়া এলাকার একজন রিকশাচালক বলেন, কুয়াশা আর উত্তরের বাতাসের কারণে শহরে লোকজন কম, যাত্রীও মিলছে না। শীতের জন্য রিকশায় অনেকেই উঠতে চায় না।

যশোর বিমান বাহিনীর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ সোমবার যশোরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। রোববার জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দুই দিন পর সামান্য শীত কমতে পারে এ জন্যই যে সে সময় কুয়াশা হয়তো কমে যাবে। তখন দিনের তাপামাত্রা বাড়তে পারে। তাতে রাতের তাপমাত্রাও বাড়তে পারে।

আজ দেশজুড়ে কুয়াশা থাকলেও এর গভীরতা কিছুটা কমে দৃষ্টিসীমা বেড়েছে, অন্তত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তথ্য এমনই। সেখানে থাকা আবহাওয়া অধিদপ্তরের সূত্র জানিয়েছেন, আজ কুয়াশার গভীরতা কমেছে। গতকাল রোববার সকালের দিকে এটি ছিল ১৫০ মিটার। আজ সকালে তা ৭০০ মিটার।

দৃষ্টিসীমা নির্ধারিত হয় খোলা চোখে কুয়াশা কতটা দেখা যায় তার ওপর ভিত্তি করে। সেই নিরিখে আজ গতকালের চেয়ে অনেটা বেশি দূর থেকে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে।

