বাগমারায় ‘সিক্স স্টার গ্রুপের’ দুজন আটক, ওয়াকিটকি উদ্ধার

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার তাহেরপুরের মথুরাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁরা ‘সিক্স স্টার গ্রুপ’–এর সদস্য বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে পাখি শিকারের বন্দুক ও একটি ওয়াকিটকি সেট উদ্ধার করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন তাহেরপুর পৌরসভার মথুরাপুরের আবদুল হালিম (২৯) ও আবু বাশার (২৭)। তাঁরা যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। আটকের পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের বাগমারা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, আজ ভোরে তাহেরপুরের মথুরাপুরে সিক্স স্টার গ্রুপের সদস্যদের বাড়িতে সেনাবাহিনীর বাগমারা ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর আসিফ রায়হানের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানকালে নিজ নিজ বাড়ি থেকে আবদুল হালিম ও আবু বাশারকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি ওয়াকিটকি সেট ও একটি পয়েন্ট ২২ রাইফেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া রাইফেল দিয়ে পাখি শিকার করা যায় বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের বাগমারা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তাহেরপুর এলাকায় ‘সিক্স স্টার গ্রুপের’ আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর সদস্যরা ছাত্রদল ও যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সদস্যরা ওয়াকিটকি সেট নিয়ে চলাফেরা করতেন। এলাকায় পুকুর খনন, বিভিন্ন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতেন। সর্বশেষ গত ২৮ নভেম্বর তাহেরপুর পৌরসভার যুবদলের আহ্বায়ক এসএম আরিফুল ইসলামের চায়নিজ রেস্টুরেন্টে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, গুলিবর্ষণ করেন। যুবদল নেতাকেও কুপিয়ে জখম করা হয়। এ–সংক্রান্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযানের শেষ পর্যায়ে পুলিশ সহযোগিতা করেছে। সকালে দুজনকে থানায় দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অপরাধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলার পর আদালতে পাঠানো হবে।