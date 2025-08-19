লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত, কাল থেকে বৃষ্টি বেড়ে থাকতে পারে কয়েক দিন

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি এখন আছে ভারতের ওডিশা উপকূলে। তবে এর প্রভাবে আগামীকাল বুধবার থেকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। স্থল নিম্নচাপটি অনেক দূরে থাকলেও দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়া পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আর সে জন্য দেশের চার সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থল নিম্নচাপটি আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টার দিকে দক্ষিণ ওডিশা উপকূল অতিক্রম করেছে। এটি আরও উত্তর–পশ্চিম দিকে এগিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আর সে কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর দিয়ে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
ওই স্থল নিম্নচাপের প্রভাবে আজ রাতের পর থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, দেশজুড়ে যে টানা বৃষ্টি হবে, তা নয়। তবে আগামীকাল থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে। আর তা অন্তত তিন দিন থাকতে পারে।
গতকাল সোমবার দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় সিলেটে, ৮৯ মিলিমিটার। আর আজ সকালে দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে। আজ তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে গতকালের চেয়ে।