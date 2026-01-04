ঢাকার তাপমাত্রা আজ আরও কমল, শীতের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস

রাজধানী ঢাকায় আজ রোববার সকালে কুয়াশা গতকাল শনিবারের মতো ছিল না। গতকাল দুপুরের দিকে ঢাকায় রোদের মুখ দেখা গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। আজ সকালেই ঢাকায় রোদ উঠেছে তবে ঢাকায় আজ তাপমাত্রা কমেছে। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, রাজধানীসহ দেশের অন্যত্র শীতের প্রকোপ খানিকটা বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আজ সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে। ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গতকাল দেশের তিন স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্থানগুলো হলো নওগাঁর বদলগাছী, পাবনা ও রাজশাহী। সে তুলনায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ বেড়েছে।
তবে রাজধানীর তাপমাত্রা আজ খানিকটা কমেছে। আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গতকাল তা ছিল ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, দু-এক দিন আবহাওয়া এমন থাকতে পারে। বৃষ্টি না হলে কুয়াশা কাটার সম্ভাবনা কম। আর আজ রাজধানীতে গতকালের চেয়ে রোদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. আবুল কালাম মল্লিক সকালে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীতে শীতের প্রকোপ গতকালের চেয়ে খানিকটা বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। আজ দিনের তাপমাত্রা হয়তো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে কিন্তু রাতের তাপমাত্রা আবার কমে যেতে পারে।
আজ মৌলভীবাজার, সিলেট, কুমিল্লা, নওগাঁসহ দেশের কয়েকটি স্থানে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া এ মাসের দীর্ঘকালীন পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, জানুয়ারিতে দেশের ওপর দিয়ে অন্তত পাঁচটি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক গতকাল প্রথম আলোকে বলেছিলেন, রোববার ও সোমবার দেশের সার্বিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে পারে। তবে আগামী বুধবার তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন করে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হতে পারে।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।