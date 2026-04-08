আগামী ১২ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে হতে পারে কালবৈশাখী, সতর্কবার্তা আবহাওয়া অফিসের

আজ বুধবার রাত ৮টা থেকে আগামী ১২ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখীর সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ রাত ৮টার দিকেই এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। এ সময় ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হকের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ রাত ৮টা থেকে পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ওপর ঝোড়ো হাওয়াসহ কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে। এ সময় বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিম বা উত্তর–পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময় কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রপাত ও বিচ্ছিন্নভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া চলতি মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে পাঁচ থেকে সাত দিন হালকা থেকে মাঝারি এবং এক থেকে তিনটি প্রচণ্ড কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে।
গত শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দেশের ২৭ জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যায়। পরদিনও অন্তত ১৫ জেলায় তাপপ্রবাহ থাকে। তবে এর পরদিন থেকেই তাপপ্রবাহ কমে যায়। রোববার থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও আর তাপপ্রবাহ দেখা যায়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে এর পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্যই গরম এখন ততটা তীব্র হয়ে ওঠেনি। যদি কোনো এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে যায়, তবে সেই এলাকায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে ধরা হয়।