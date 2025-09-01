আবহাওয়া
প্রচণ্ড গরমের মধ্যে লঘুচাপ আর বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অফিস

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ সোমবার কড়া রোদের দাপট। আছে প্রচণ্ড গরম। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি। তাতে গরমের ভাবটাও বেশি। এ অবস্থার মধ্যে সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির কথা জানা গেল। আর মৌসুমি বায়ুও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদেরা।

সদ্য বিদায়ী আগস্ট মাসে বঙ্গোপসাগরে তিনটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। তবে এর প্রভাব খুব বেশি পড়েনি বাংলাদেশের উপকূলে। সর্বশেষ গত ২৭ আগস্ট সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। এর উৎপত্তি হয় মূলত ভারতের ওডিশা উপকূলে। একপর্যায়ে এই লঘুচাপ ছত্তিশগড়ের দিকে চলে যায়। এর প্রভাব একেবারেই পড়েনি বংলাদেশের উপকূলে। বরং এর পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়তে থাকে গরম। গত শনিবার দু–এক দফায় রাজধানীতে বৃষ্টি হলেও গরম খুব একটা কমেনি। গতকাল রোববারও বৃষ্টি হয়। কিন্তু আজ বৃষ্টি নেই। আবার গরমের মাত্রাও বেড়ে গেছে অত্যধিক। গতকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি গেছে কমে।

আবহাওয়া অফিস প্রতিদিন দেশের ৫১টি স্টেশনের আবহাওয়া পরিস্থিতি তুলে ধরে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় এর মধ্যে ৮টি স্টেশনে বৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় নওগাঁর বদলগাছীতে, ৫৭ মিলিমিটার।

প্রচণ্ড গরম পড়লেও আজ রাতের দিক থেকে রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, রাতের দিক থেকে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে এর পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এবার লঘুচাপের প্রভাব বাংলাদেশে কমই পড়বে বলে জানান আবুল কালাম মল্লিক। তিনি বলেন, প্রভাব যতটা হবে, তা উপকূলীয় খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে। সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে। রাজধানীতেও আজ রাতে বৃষ্টি হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

বৃষ্টির ফলে আগামীকাল তাপমাত্রা খানিকটা কমতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ। তিনি বলেন, আগামীকাল বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকলেও মঙ্গলবার থেকে তা কমে যেতে পারে।

