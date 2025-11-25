বায়ুদূষণ
‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বায়ু আজ ঢাকায়, সুরক্ষায় আপনি কী করবেন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় গতকাল সোমবার ঢাকা ছিল দ্বিতীয়। আজ মঙ্গলবার সকালে অবস্থানের সামান্য হেরফের হয়েছে। অবস্থান হয়েছে চতুর্থ। তবে সেই ভয়ানক দূষণ কমেনি। আজ ঢাকার বায়ু ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’। গতকালও বায়ুর অবস্থা খুব অস্বাস্থ্যকরই ছিল এ সময়।

আজ সকাল সোয়া আটটার দিকে ঢাকার বায়ুর মান ২০৮। বায়ুর মান ২০০-র বেশি হলে তাকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর ৩০০-র বেশি হলে তা হয় দুর্যোগপূর্ণ। গতকাল এ সময় ঢাকার বায়ুমান ছিল ২২৫। আজ ঢাকার পাঁচ স্থানের বায়ুর মান বেশি খারাপ।

বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

আজ বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি, বায়ুর মান ৩৬৯। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ভারতের কলকাতা ও পাকিস্তানের লাহোর। বায়ুর মান দুই নগরেই ২২৬।

নগরীর যে পাঁচ স্থানে দূষণ বেশি

নগরীর যে পাঁচ স্থানের বায়ু আজ খুব অস্বাস্থ্যকর, সেগুলো হলো ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৫), দক্ষিণ পল্লবী (২৪৩), কল্যাণপুর (২২১), বে’জ এজ ওয়াটার (২১৩) ও বেচারাম দেউড়ী (২০৭)।

এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।

নগরবাসীর জন্য সতর্কতা

বায়ুদূষণ সব মানুষের জন্য সমান ক্ষতিকর। ঢাকার বায়ুদূষণের মূল উপাদান বাতাসে ভেসে বেড়ানো অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা বা পিএম ২.৫। এই দূষণের উৎস হলো ধুলোবালু, যানবাহন বা কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া, বর্জ্য পোড়ানোর ধোঁয়া ইত্যাদি। মানুষের নিশ্বাসের সঙ্গে এসব ফুসফুসে প্রবেশ করে। শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমাসহ নানা জটিল রোগ হতে পারে এই দূষণের কারণে।

আইকিউএয়ারের বায়ুদূষণের বার্তায় নগরবাসীর জন্য বেশ কিছু সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো বাইরে বেরোলে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। খোলা স্থানে ব্যায়াম করা যথাসম্ভব কমাতে হবে। ঘরের জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

