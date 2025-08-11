বৃষ্টি কমে বেড়েছে তাপ, লঘুচাপে বাড়তে পারে বৃষ্টি

বর্ষা ঋতুর দ্বিতীয় মাস শ্রাবণ শেষই হয়নি, কিন্তু হঠাৎ করেই কমে গেছে বৃষ্টি। আর তাতে বেড়েছে তাপ। গতকাল রোববার থেকেই বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে। আজ সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমে গেছে। দেশের কোনো কোনো স্থানে তাপপ্রবাহও বয়ে গেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামীকাল মঙ্গলবারও তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। দুয়েক স্থানে তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাসও আছে আবহাওয়ার বার্তায়। তবে এরই মধ্যে আবার বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাতে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে।
জুন মাসে অন্তত ২০ শতাংশ কম বৃষ্টি হলেও জুলাইয়ের বৃষ্টির পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক। চলতি আগস্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। মাসের শুরুতে বৃষ্টি হলেও হঠাৎ করেই তা কমতে শুরু করেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রতিদিন দেশের ৫১টি স্টেশনের আবহাওয়া পরিস্থিতি তুলে ধরে। দেখা যাচ্ছে, আজ এর মধ্যে মাত্র ১৪টি স্টেশনে বৃষ্টি হয়েছে। আগের দিনও প্রায় সমান সংখ্যার স্টেশনে বৃষ্টি হয়। তবে গতকালের চেয়ে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বেশি। আজ দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় খুলনায়, ৩৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে, ৩৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ ঢাকা বিভাগের কোনো স্থানেই বৃষ্টি হয়নি। অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হয়েছে রংপুর বিভাগে। এ বিভাগের নীলফামারীর সৈয়দপুরে আজ সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয ৭৭ মিলিমিটার।
আজ রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির ধারার মধ্যে থেকে আজ হঠাৎ করেই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তি বাড়ে নগরবাসীর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, আগামীকালের তাপমাত্রা আগের দিনের মতোই থাকতে পারে। তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তেও পারে কোনো কোনো স্থানে।
আগামীকালও রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। এর পাশাপাশি রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু স্থানেও বৃষ্টি হতে পারে।
এরই মধ্যে আগামী বুধবার বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। কিন্তু সেই লঘুচাপের ফলে বাংলাদেশে কতটা বৃষ্টি হবে, তা নিশ্চিত নয় বলেই জানান আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক। তিনি বলেন, লঘুচাপের যে ধরন এখন বোঝা যাচ্ছে, তাতে এটি উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে থাকতে পারে। তাতে বাংলাদেশের উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টি না–ও হতে পারে। তবে বৃষ্টি যে কিছুটা বাড়বে, তা বলা যায়।
এ মাসে আরও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক।
এ মাসে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। এ দফার লঘুচাপটি শেষ পর্যন্ত স্থল নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে জানিয়েছেন এই আবহাওয়াবিদ। এর প্রভাব বাংলাদেশে বেশি পড়ার সম্ভাবনা কম।