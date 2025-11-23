বিশ্বে বায়ুদূষণে ঢাকা চতুর্থ, ৬ স্থানের বায়ুমান বেশ খারাপ

সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস আজ রোববার সকালে রাজধানী ঢাকার বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। আর এর মধ্যে ঢাকার ছয় স্থানের বায়ুর মান বেশ খারাপ।
আজ সকাল সোয়া ৮টার দিকে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। ঢাকার বায়ুর মান ২১৫। বায়ুর এই মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য করা হয়। বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তা খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হয়।
বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
নগরীর যে ছয় স্থানের বায়ু আজ খুব অস্বাস্থ্যকর, সেগুলো হলো ইস্টার্ন হাউজিং (২৪৯), দক্ষিণ পল্লবী (২২৩), বে’জ এজ ওয়াটার (২১৯), কল্যাণপুর (২১৫), গোড়ান (২০৩) ও বেচারাম দেউড়ি (২০৩)।
গত সপ্তাহের রোববার সকালে ঢাকার বায়ুমান ছিল ১৭৭। চার থেকে পাঁচ দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ভারতের নয়াদিল্লি, স্কোর ৪১৬। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ভারতের কলকাতা ও পাকিস্তানের করাচি। এই দুই নগরীর স্কোর যথাক্রমে ৩৩৬ ও ২২৯।
আইকিউএয়ারের বায়ুদূষণের বার্তায় নগরবাসীর জন্য বেশ কিছু সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো বাইরে বেরোলে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। খোলা স্থানে ব্যায়াম করা যথাসম্ভব কমাতে হবে। ঘরের জানালা বন্ধ রাখতে হবে।