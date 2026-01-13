শৈত্যপ্রবাহের এলাকা কমেছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৫

দেশে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া এলাকার সংখ্যা কমেছে আজ মঙ্গলবার। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে গেছে; যদিও তাপমাত্রা বেড়েছে রাজধানী ঢাকায়। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাপমাত্রা কমলেও আগামীকাল বুধবার থেকে সারা দেশের তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে। এটা তিন থেকে চার দিন থাকতে পারে। তারপর তাপমাত্রা আবার বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সোমবার এখানেই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল, ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত রোববার তেঁতুলিয়াতেই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টানা ছয় দিন ধরে এই জনপদে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকছে।
আজ তিন জেলায় বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। সেই জেলাগুলো হলো পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী। গতকাল দেশের ৮ জেলায় বয়ে গেছে শৈত্যপ্রবাহ। আগের দিন শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া জেলার সংখ্যা ছিল ১০।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
আজ শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া এলাকার সংখ্যা কমলেও আগামীকাল থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, আগামীকাল থেকে চার দিন ধরে তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। তবে তারপর তাপমাত্রা আবার বাড়তে পারে।
আজ রাজধানীর তাপমাত্রা গতকালের চেয়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। আজ রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল এ তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। গতকাল রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে যায়, তখন শীত প্রকট হয়। রাজধানীতে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান ছিল ১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস সূত্র জানিয়েছে, ৭২ বছরের মধ্যে এই ব্যবধান ছিল সর্বনিম্ন।