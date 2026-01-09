বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন ও বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল নেটওয়ার্কের (বাপা-বেন) দুই দিনব্যাপী পরিবেশ সম্মেলন শুরু হয়েছে
বাপা-বেনের পরিবেশ সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন ও বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল নেটওয়ার্কের (বাপা-বেন) দুই দিনব্যাপী পরিবেশ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সারা দেশ থেকে আসা পরিবেশকর্মীরা এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

আজ শুক্রবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন পানিসম্পদ, তথ্য ও সম্প্রচার এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ফিরোজ আহমদ স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ‘পরিবেশের অবক্ষয় হচ্ছে বাংলাদেশে। এ অবক্ষয় যাতে না হয়, সে জন্য বেশ কিছু আইন আছে। মাঝে মাঝে এসব আইন সংশোধন করা হয়। আমরা চেয়েছিলাম পরিবেশবিষয়ক একটা সংস্কার হোক। সেটা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণের দুর্বলতাগুলো এ সম্মেলনে তুলে ধরা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব আসবে, সেটা আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে দেব, যাতে তারা ইশতেহারে সেগুলোকে জায়গা দেয়।’

উদ্বোধনী অধিবেশন সঞ্চালনা করেন বাপার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির।

