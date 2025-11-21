পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকায় একটি ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে পড়েছে। সেখানে পৌঁছেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা
ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: প্রধান উপদেষ্টা

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশে তীব্র ঝাঁকুনির ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অবিলম্বে মাঠপর্যায়ে নেমে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার বেলা একটার আগে প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজে দেওয়া ‘প্রধান উপদেষ্টার বার্তা’ শীর্ষক এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট জনমনের উদ্বেগ ও আতঙ্ক সম্পর্কে সরকার অবগত। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে অবিলম্বে মাঠপর্যায়ে নেমে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পোস্টে আরও বলা হয়, জনগণের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে যেসব ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দিচ্ছেন।

কোনো ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিতে কান না দিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনে হটলাইনসহ সরকারি চ্যানেলে পরবর্তী দিকনির্দেশনা জানানো হবে। নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়েছে।

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি

প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজে বেলা একটায় দেওয়া আরেকটি পোস্টে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

ওই পোস্টে বলা হয়েছে, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রাজধানীর আরমানিটোলার কসাইটুলীতে একটি আটতলা ভবন ধসে পড়ার খবর পাওয়া যায়। সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে। ভবনের কোনো ক্ষতি হয়নি। পলেস্তারার কিছু আলগা অংশ ও কিছু ইট খসে পড়েছে। এখানে কোনো কেউ হতাহত হয়নি।

খিলগাঁওয়ে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে পার্শ্ববর্তী একটি দোতলা ভবনে একটি ইট পড়ে একজন আহত হয়েছেন।

বারিধারার এফ ব্লকের ৫ নম্বর রোডের একটি বাসায় আগুনের সংবাদ পাওয়া গেছে। বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণে কাজ করছে। ভূমিকম্পের কারণে এ অগ্নিকাণ্ড কি না, তা জানা যায়নি।

রাজধানীর সূত্রাপুর এলাকার স্বামীবাগে আটতলা একটি ভবন অন্য একটি ভবনে হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

রাজধানীর কলাবাগানের আবেদখালী রোডে একটি সাততলা ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে। এখনো হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গজারিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে সারা দেশে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

