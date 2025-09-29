অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
বাংলাদেশ

দুদকের মামলায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ সোমবার এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) তরিকুল ইসলাম।

পিপি তরিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুদকের দায়ের করা মামলায় শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। দুদকের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। এই আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।

Also read:এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সুস্থ আছেন: কারা কর্তৃপক্ষ
Also read:অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী আটক

আদালতে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে বিমর্ষ দেখা যায়। শুনানি শেষে দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে আসামির কাঠগড়া থেকে আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হয়।

৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে শামসুদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১১ সেপ্টেম্বর মামলা করে দুদক।

গত বছরের ২৩ আগস্ট ভারতে যাওয়ার আগে সীমান্তে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে আটক করার কথা জানায় বিজিবি। পরে তাঁকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

Also read:আনিসুল হকের পরামর্শে রিমান্ড শুনানিতে কথা বলেননি শামসুদ্দিন চৌধুরী
Also read:সিলেটে যেভাবে আটক হলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী
আরও পড়ুন