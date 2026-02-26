রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালেন আইজিপি

রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন নবনিযুক্ত পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকির। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি সেখানে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। এ সময় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গতকাল বুধবার পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকির দায়িত্ব নেন। সকালে নবনিযুক্ত আইজিপি পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছালে একটি সুসজ্জিত পুলিশ দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। গত মঙ্গলবার আলী হোসেন ফকিরকে আইজিপি পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন আলী হোসেন ফকির। পরে তিনি নেত্রকোনা, ফেনী ও মাগুরা জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনারও ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরআরএফ সিলেটের কমান্ড্যান্ট এবং ৩ এপিবিএন খুলনা, ৫ এপিবিএন ঢাকা ও ৭ এপিবিএন সিলেটের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) হিসেবে তিনি পুলিশ সদর দপ্তরে এবং এসপিবিএনে কর্মরত ছিলেন।
আলী হোসেন ফকির আইজিপি বাহারুল আলমের স্থলাভিষিক্ত হলেন। বাহারুল আলমকে ২০২৪ সালে ২০ নভেম্বর দুই বছরের জন্য আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদ আরও প্রায় ৯ মাস বাকি থাকতে বাহারুল আলমের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার।