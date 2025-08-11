রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তাঁর দুই ছেলের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম এবং তাঁর দুই ছেলে কাওসার আহমেদ ও মেহেদী হাসানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রফিকুল ইসলাম ও তাঁর দুই ছেলের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে ভুয়া বন্ধক রেখে সিলভার ফুড ইন্ড্রাস্টিজের অনুকূলে এক হাজার কোটি টাকা ঋণের নামে আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। এ অবস্থায় রফিকুল ইসলাম ও তাঁর দুই ছেলে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন।
৮৭৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৮ আগস্ট মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গুলশান থানায় এ মামলা করা হয়।
সাবেক ডিআইজির জাতীয় পরিচয়পত্র ব্লক
এ ছাড়া পুলিশের সাবেক ডিআইজি আবদুল বাতেন ও তাঁর স্ত্রী নূর জাহান আক্তারের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্লক (অকার্যকর) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষ থেকে আদালতকে বলা হয়েছে, ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। শুনানি নিয়ে আদালত সাবেক ডিআইজি বাতেন ও তাঁর স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্লক (অকার্যকর) করার আদেশ দেন।