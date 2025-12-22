বাংলাদেশ

ব্র্যাক ব্যাংক চালু করল এসএমই ইনোভেশন ল্যাব

বিজ্ঞাপন বার্তা
তৃণমূল উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন অর্থায়ন মডেল ও উদ্ভাবনী সলিউশন তৈরির লক্ষ্যে ডিইজি ইমপালসসহ দেশি-বিদেশি পার্টনারদের সঙ্গে কাজ করবে ফিনোভিশন
ছবি: ব্র্যাকের সৌজন্যে

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরও শক্তিশালী করতে দেশের প্রথম এসএমই ইনোভেশন ল্যাব ‘ফিনোভিশন’ চালু করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এই উদ্যোগের ফলে দেশের অতি ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা (সিএমএসএমই) নতুন ও উদ্ভাবনী সলিউশনের মাধ্যমে তাঁদের ব্যবসা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং ও টেকসই উন্নয়নে এই ল্যাব ব্র্যাক ব্যাংকের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

গতকাল রোববার ঢাকার লেকশোর হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান, অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড এসএমই ব্যাংকিং সৈয়দ আবদুল মোমেনসহ উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রতিনিধিরা।

ফিনোভিশন এমন একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এসএমই খাতের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন সলিউশন পরীক্ষা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে। মূলত চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই ল্যাব কাজ করবে। এগুলো হলো নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ঘাটতি কমানো, স্মার্ট ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন, জলবায়ু সহনশীল অর্থায়ন জোরদার এবং কুটির ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধারার অর্থনীতিতে যুক্ত করা।

এই ল্যাব একটি সুসংগঠিত ও ফলাফলভিত্তিক প্রক্রিয়ায় কাজ করবে। শুরুতে উদ্যোক্তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হবে। এরপর নির্দিষ্ট সমস্যা নির্ধারণ করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত উদ্যোক্তারা বুটক্যাম্পে অংশ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা, বুককিপিং, ক্যাশ-ফ্লো পরিকল্পনা ও প্রবৃদ্ধি কৌশল তৈরিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাবেন।

পরবর্তী ধাপে নির্বাচিত উদ্যোগগুলো পাবে বিশেষ কারিগরি সহায়তা ও মেন্টরশিপ, যাতে উদ্যোক্তারা তাঁদের প্রোডাক্ট বা সলিউশন আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করতে পারেন। একই সঙ্গে উদ্যোক্তারা নতুন ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট, মার্কেট, নেটওয়ার্ক ও অর্থায়নের সুযোগও পাবেন।

এই উদ্যোগ এসএমই খাতে ব্র্যাক ব্যাংকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এটি ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের ‘মিসিং মিডল’কে সেবা দেওয়ার দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃণমূল উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন অর্থায়ন মডেল ও উদ্ভাবনী সলিউশন তৈরির লক্ষ্যে ডিইজি ইমপালসসহ দেশি-বিদেশি পার্টনারদের সঙ্গে কাজ করবে ফিনোভিশন।

উদ্যোগটির বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘এই ইনোভেশন ল্যাব আমাদের এসএমই ডিএনএ-এরই অংশ। অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা উদ্যোক্তাদের শুধু টিকে থাকতে নয়, টেকসইভাবে বড় হতেও সহায়তা করতে চাই।’

ভবিষ্যতে ফিনোভিশনের পরিসর আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উদ্যোক্তাদের অবদান আরও শক্তিশালী করতে এসএমই খাতের জন্য বিশেষায়িত প্রোডাক্ট ও সেবা চালু করবে ব্যাংকটি।

আরও পড়ুন