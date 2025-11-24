আইআইডিএফসির নতুন এমডি আবু সাদাত মোহাম্মদ শাহীন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কোম্পানির (আইআইডিএফসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন আবু সাদাত মোহাম্মদ শাহীন।
আবু সাদাত মোহাম্মদ শাহীন আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের কর্মজীবনে তিনি স্বনামধন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আইআইডিএফসিতে যোগদানের আগে তিনি আরব বাংলাদেশ (এবি) ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, আইপিডিসি ফিন্যান্স, মিডল্যান্ড ব্যাংক, আইআইডিএফসি এবং উত্তরা ফিন্যান্সে কর্মরত ছিলেন।
আবু সাদাত মোহাম্মদ শাহীন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) এবং মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেশন ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসিবিএ) ও ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি) থেকে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।