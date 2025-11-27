প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির তিন মামলার রায় ঘিরে আদালত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ২৩ জন আসামির বিরুদ্ধে করা পৃথক তিন মামলার রায় আজ বৃহস্পতিবার ঘোষণা করবেন আদালত।
ঢাকার বিশেষ জজ আদালত–৫ এর বিচারক মো. আবদুল্লাহ আল মামুনের আদালত এই রায় ঘোষণা করবেন।
এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আদালতের প্রবেশ মুখে বসানো হয়েছে পুলিশের তল্লাশি চৌকি। এ ছাড়া নিরাপত্তা জন্য বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের ডিসি মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান বলেন, নিয়মিত সদস্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও দুই প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির দুই প্লাটুন সদস্য দায়িত্বে আছেন। এ ছাড়া স্থানীয় থানার পুলিশ ও র্যাবের সদস্যরা টহলে আছেন। নিরাপত্তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো শঙ্কা নেই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক আছে।
এদিকে সকালে পৃথক তিন মামলায় কারাগারে থাকা একমাত্র আসামি রাজউকের সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করা হয়েছে।