শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে আবার তলব করা হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীরা ভারতে ঢুকে পড়লে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানানো হলো। আজ রোববার সকালে প্রণয় ভার্মাকে তলব করা হয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। দিল্লিতে আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত উসকানিমূলক বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্বেগের বিষয়টিও জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বিস্তারিত পড়ুন...
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে সব রাজনৈতিক দলের জন্য নিরাপত্তা প্রটোকল সরবরাহ করা হবে। এই প্রটোকলে রাজনৈতিক নেতা এবং আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাঁদের বাসস্থান, কার্যালয়, চলাচল, জনসভা ও সাইবার স্পেসে কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হবে। এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির নেতৃত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে জনাকীর্ণ এক সমুদ্রসৈকতে হঠাৎ গুলিবর্ষণ শুরু করলেন দুই বন্দুকধারী, তাতে নিহত হলেন অন্তত ১১ জন। সন্দেহভাজন হামলাকারীদের একজন নিহত হয়েছেন, আরেকজন আহত হয়ে রয়েছেন সংকটাপন্ন অবস্থায়। সিডনির বন্ডাই সৈকতে স্থানীয় সময় আজ রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে বলে নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) পুলিশ জানিয়েছে। তারা একে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা হিসেবে দেখছে। বিস্তারিত পড়ুন...
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির তৃতীয় ও সর্বশেষ ধাপ শুরু হতেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিফা। সূচি, আয়োজক শহর ও গ্রুপ বিন্যাস প্রকাশের পর যে টিকিটের দাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা অনেকের কাছেই ‘অস্বাভাবিক’ মনে হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...
মধ্যপ্রাচ্যে ছয়টি দেশ—বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পায়নি। অভিযোগ, ছবিটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বার্তা থাকার কারণে এই দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়নি। তবে কেন মুক্তি পায়নি, তা নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি দেশগুলো। বিস্তারিত পড়ুন...