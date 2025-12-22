শহীদ হাদির ডিএনএর নমুনা প্রোফাইলিং ও সংরক্ষণের নির্দেশ

গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির ডিএনএর নমুনা প্রোফাইলিং ও সংরক্ষণের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ আজ সোমবার এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ফয়সাল আহমেদ, হাদির ডিএনএর নমুনা প্রোফাইলিং ও সংরক্ষণের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে মতিঝিল এলাকায় প্রচার শেষে ফেরার পথে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে মোটরসাইকেল থেকে তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এক সপ্তাহ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।
আবেদনে বলা হয়েছে, মামলার ভুক্তভোগী শরিফ ওসমান হাদির লাশের সুরতহাল ২০ ডিসেম্বর সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে হাদির মরদেহের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মামলাটির সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ভবিষ্যতের জন্য উক্ত ডিএনএ নমুনা সিআইডির ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে প্রোফাইলিং ও সংরক্ষণ করার জন্য আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।