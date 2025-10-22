বাংলাদেশ

প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক:

ভারতের রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার থেকে নামার ভিডিওকে সায়মা ওয়াজেদের বলে প্রচার

সোহাগ মিয়া
ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কেরালা সফরের সময় তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ দেবে যায়। তাঁকে দ্রুত গাড়িতে তোলা হয়েছিল (ডানে)। সেই ভিডিও সায়মা ওয়াজেদের বলে প্রচার হচ্ছে (বামে)
ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কেরালা সফরের সময় তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ দেবে যায়। তাঁকে দ্রুত গাড়িতে তোলা হয়েছিল (ডানে)। সেই ভিডিও সায়মা ওয়াজেদের বলে প্রচার হচ্ছে (বামে)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি ৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়—একটি হেলিকপ্টার অবতরণের পর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এক নারী দ্রুত একটি গাড়িতে উঠছেন।

ভিডিওটির ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে—‘কলকাতায় আওয়ামী লীগের উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে বিশেষ হেলিকপ্টারে কলকাতায় আসছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত থাকবেন শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়। আজ রাত ১০টায় বিস্তারিত জানা যাবে।’

লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে

এই দাবির সূত্র ধরে ভিডিওটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে ভিডিওটি যাচাই করে দেখা গেছে—এটি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কেরালা সফরের ভিডিও, এর প্রেক্ষাপট পুরোপুরি ভিন্ন।

ভিডিওটি InVID টুলে বিশ্লেষণ করে ফ্রেমভিত্তিক ছবি আলাদা করে প্রতিটি কি-ফ্রেম গুগল লেন্স-এ সার্চ করলে দেখা যায়, ‘দুর্ঘটনার কবলে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর হেলিকপ্টার! অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রপতি’ শিরোনামে Haldia Live নামে ইউটিউব চ্যানেলে ৩ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পাওয়া যায়। এই ভিডিওর সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের নামার দৃশ্য দাবি করা ৯ সেকেন্ডের দৃশ্যটির হুবহু মিল রয়েছে।

লিংক: এখানে

এ ছাড়া কি–ওয়ার্ড সার্চে দেখা যায়, আলোচিত এ ঘটনার খবর ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে উল্লেখ আছে, এটি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হেলিকপ্টার অবতরণের সময় ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনার মুহূর্ত।

ভারতীয় মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ কেরালা রাজ্যের পাথানামথিট্টা জেলার প্রামাদম স্টেডিয়ামে সরকারি সফরে গিয়েছিলেন।

হেলিকপ্টার অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ দেবে যায়। এতে হেলিকপ্টার সামান্য হেলে পড়ে এবং নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সেটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন।

লিংক: এখানে, এখানে, এখানে

সংবাদমাধ্যম পিটিআই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, হেলিকপ্টারটি অবতরণের কয়েক মুহূর্ত পরই হেলিপ্যাডের মাটি দেবে যায়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দৌড়ে গিয়ে হেলিকপ্টারটিকে ঠেলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিরাপদে গাড়িতে ওঠেন।

ভারতের সংবাদসংস্থা এএনআই এই খবর এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে।

এই ঘটনার খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমেও এসেছে।

লিংক: এখানে, এখানে, এখানে

অর্থাৎ ভিডিওটিতে যে নারীকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে গাড়িতে উঠতে দেখা যাচ্ছে, তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল নন।

আরও পড়ুন