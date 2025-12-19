গণমাধ্যমের ওপর হামলা জুলাই বিপ্লবের চেতনার পরিপন্থী: জাতীয় প্রেসক্লাব

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় প্রেসক্লাব। এই হামলাকে বাক্স্বাধীনতার ওপর হামলা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটি জুলাই বিপ্লবের চেতনার পরিপন্থী।
আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া এক বিবৃতিতে ওই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একই সঙ্গে তাঁরা সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে নাজেহাল করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্য দূর করা, এ দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মতপ্রকাশ ও বাক্স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু গণমাধ্যমের ওপর এ হামলা সেই চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।
গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে স্বাধীন গণমাধ্যম অপরিহার্য উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, গণতন্ত্রের স্বার্থে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া দলমত-নির্বিশেষে সবার নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সবাই এগিয়ে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।