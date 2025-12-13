সড়ক দুর্ঘটনা
বাংলাদেশ

যাত্রাবাড়ীতে বাসের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় আনোয়ারা বেগম (৬৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কাজলা এলাকার দনিয়া কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনোয়ারা বেগম দনিয়ার রসুলপুর এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার আলিশাহাদী গ্রামে।

নিহত আনোয়ারার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ঢাকা মেডিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর মা শনির আখড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রসুলপুরের বাসায় ফেরার পথে দনিয়া কলেজের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। এরপর স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটিকে আটক করেছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

