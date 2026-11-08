ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার সুপারিশ

ভূমির নামজারি প্রক্রিয়া পুরোপুরি অটোমেশনের (স্বয়ংক্রিয়) আওতায় আনা এবং ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। সাবরেজিস্ট্রারদের দৌরাত্ম্য রোধ এবং হয়রানিমুক্ত ভূমিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সুপারিশ করা হয়েছে।
রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে ভূমি মন্ত্রণালয়কে এই সুপারিশ করা হয়। বৈঠক শেষে সংসদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বর্তমানে জমি নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশনের কাজটি আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হয়ে থাকে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈষম্য, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দূর করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে হয়রানিমুক্ত ও জনবান্ধব ভূমিসেবা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়। এ জন্য ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, নামজারি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করা এবং সাবরেজিস্ট্রারদের দৌরাত্ম্য রোধে ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার সুপারিশ করা হয়েছে।
জেলাওয়ারি অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ও সম্ভাব্য মৌজা মূল্য নির্ধারণ এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও সুপারিশ করেছে কমিটি।
উপজেলা ও পৌর এলাকা এবং সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য ভূমির প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণ, স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর মূল্য বাজারদরের সঙ্গে যৌক্তিকীকরণসহ জমি হস্তান্তরসংক্রান্ত বিভিন্ন ফি ও গেইন ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার সুপারিশ করেছে কমিটি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মাঠপর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ, এসি ল্যান্ড, এলএ শাখা ও কানুনগো অফিসে সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি বন্ধ এবং দালালমুক্ত ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বৈঠকে।
একই জমির দলিল জামানত হিসেবে ব্যবহার করে একাধিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মতো অনিয়ম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছে কমিটি। বিদ্যমান প্রচলিত পদ্ধতির ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনাকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার সুপারিশও করা হয়।
কমিটির সভাপতি নাসের রহমানের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিটির সদস্য ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু, জয়নাল আবদিন, সুলতানা আহমেদ, মো. মাহবুবুর রহমান বেলাল ও মুহাম্মদুল্লাহ অংশ নেন।