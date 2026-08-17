বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ সোমবার। রাজনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ, বাস্তবায়ন দুই ধাপে

প্রথম থেকে ২০তম গ্রেডের সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। দুই ধাপে তা বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে প্রথম বছরে মূল বেতন এবং দ্বিতীয় বছরে বাড়িভাড়া ও অন্যান্য ভাতা কার্যকর হতে পারে। সচিব কমিটির সব সদস্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

তিন মাস ধরে কাদায় বাঁধা ছিল চারটি মহিষ, উদ্ধার করলেন ইউএনও

ঝিনাইদহের মহেশপুরে কাঁদা পানিতে বেঁধে রাখা চারটি মহিষ। খবর পেয়ে মহিষগুলোকে উদ্ধার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

বাড়ির চারপাশ কাদায় সয়লাব। গত তিন মাস সেই কাদার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা বাঁধা ছিল আবদুল আলিমের চারটি মহিষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর পেয়ে গতকাল রোববার রাতে মহিষগুলোকে উদ্ধার করলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। বিস্তারিত পড়ুন...

মক্কাচুক্তি ভারতের নিরাপত্তা-উদ্বেগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে

ভারতের সামরিক পরিকল্পনাকারীরা আশঙ্কা করছেন, ভারতের সঙ্গে সৌদি আরবের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে পারে।

পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ককে তারা নিজেদের কৌশলগত স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। রূপক অর্থে বলা যায়, পাকিস্তান সব সময়ই হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের দিকে আরও শক্তভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হামাসের নেতাদের সঙ্গেই বৈঠক করলেন ট্রাম্প জামাতা কুশনার

মিসরের আলামেইন শহরে দেশটির প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির (মাঝে) সঙ্গে বৈঠক করেন জ্যারেড কুশনার (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার জন্য প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে হামাসের নেতাদের সঙ্গে মিসরে বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক তাঁর দূত জ্যারেড কুশনার। ইসরায়েল অবশ্য ট্রাম্পের ঘোষিত ওই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ডারউইনে স্মিথের সঙ্গে কথার লড়াই লিটনের, স্টাম্প মাইকে যা শোনা গিয়েছিল

সেই ছবি! যেখান থেকেই শুরু কথার লড়াই

ডারউইন টেস্টে সেটা তৃতীয় দিনের ঘটনা। ফক্স ক্রিকেটের স্টাম্প মাইক্রোফোনে স্টিভেন স্মিথ ও লিটন দাসের মধ্যে ছোট্ট এককথার লড়াই ধরা পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস গড়ায় তখন বাধা হিসেবে ক্রিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্মিথ। বিস্তারিত পড়ুন...

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