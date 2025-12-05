বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ শুক্রবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করলেই খালেদা জিয়াকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হবে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ফাইল ছবি

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করলেই বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হবে। আজ শুক্রবার বাদ জুমা রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সংলগ্ন মসজিদের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথাগুলো বলেন। এর আগে মসজিদে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

হাসপাতালে শাশুড়ি খালেদা জিয়াকে দেখে ধানমন্ডিতে বাবার বাড়িতে জুবাইদা রহমান

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখে ফিরছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান

জুবাইদা রহমান লন্ডন থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে আজ বেলা পৌনে ১১টার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। শাশুড়িকে দেখতে সেখান থেকে সরাসরি এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

যেকোনো মূল্যে দনবাস দখল করব: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ভালোয় ভালোয় সরে না গেলে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও দনবাস অঞ্চল দখল করবে রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার পন্থা নিয়েও কোনো সমঝোতা করার বিষয় বাতিল করে দিয়েছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

ইউনাইটেডকে ৯ গোলে বিধ্বস্ত করে কোয়ার্টার ফাইনালে এআইইউবি

গোলের পর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ঢাকা অঞ্চলের গ্রুপ পর্বে আজ শেষ দিন। দিনের প্রথম গ্রুপ ফাইনালটা হয়েছে একপেশে। প্রথমার্ধে এআইইউবি তিনটি গোল করেছে। সময় যত এগিয়েছে, ইউনাইটেড ততই লড়াইয়ের সামর্থ্য হারিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘হোমবাউন্ড’ সিনেমার নেপথ্য ঘটনাটি জানেন কি

‘হোমবাউন্ড’ সিনেমায় মোহাম্মদ সাইয়ুব ও অমৃত কুমারের চরিত্রে প্রাণ দেন ঈষাণ খাট্টার ও বিশাল জেঠওয়া

মোহাম্মদ সাইয়ুব ও অমৃত কুমার—একজন ‘সংখ্যালঘু’ মুসলিম, আরেকজন জাতিগতভাবে ‘দলিত’; ভারতের উত্তর প্রদেশের বাস্তী জেলার দেবরি গ্রামের দুই বন্ধুর জীবনের গল্প পর্দায় তুলে ধরেছেন পরিচালক নীরজ ঘেওয়ান। সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত ‘হোমবাউন্ড’ সিনেমাটি বহু দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন