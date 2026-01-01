জিয়া উদ্যানে খালেদা জিয়ার কবরে দোয়া ও শ্রদ্ধা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে
খালেদা জিয়ার কবরে দোয়া, শ্রদ্ধা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে দোয়া করতে আসছেন বিএনপির নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ। তাঁরা সেখানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার পর থেকে জিয়া উদ্যানের প্রবেশমুখ খুলে দেওয়া হয়। এর আগে বেলা ১১টা থেকে খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে আসা মানুষের ভিড় জমে। তবে নিরাপত্তার কারণে তাঁদের সে সময় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পরে দুপুর ১২টার দিকে প্রবেশমুখ খুলে দেওয়া হয়।

এরপর বিএনপি নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে যান। তাঁদের অনেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। মোনাজাত করেন।

জিয়া উদ্যানে আসা মানুষদের মধ্যে অনেকেই ঢাকার বাইরে থেকেও এসেছেন। বিএনপির রাজনীতি করেন না তবু খালেদা জিয়ার টানে কবরের মাটি ছুঁয়ে দেখতে এসেছিলেন মুন্সিগঞ্জের ফাতেমা শারমিন। পঞ্চগড় জেলা বিএনপির সভাপতি জাহিরুল ইসলামও এসেছিলেন খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে।

জিয়া উদ্যানের প্রবেশমুখে পুলিশের ব্যারিকেড। আজ বৃহস্পতিবার সকালে

বেলা ১১টা পর্যন্ত সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,জিয়া উদ্যানের ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সামনের সড়কেও চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সেখানে কর্মরত পুলিশ সদস্য নজরুল বলেন, কড়া নির্দেশনা থাকায় কাউকে উদ্যানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বেলা ১১টার পর থেকে জিয়া উদ্যানের সামনের সড়কে যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হয়। দুপুর ১২টার পরে প্রবেশমুখ খুলে দিলে বিএনপির নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে যান। যারা এসেছেন তাদের মধ্যে নারী ছিলেন বেশি।

জিয়া উদ্যানের প্রবেশমুখে সকালে জড়ো হন বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে

খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল বুধবার খালেদা জিয়ার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। খালেদা জিয়ার জানাজায় দলমত-নির্বিশেষে অগণিত মানুষ যোগ দেন। জানাজা শেষে জিয়া উদ্যানে স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে খালেদা জিয়াকে দাফন করা হয়।

