তুরস্কের সহায়তায় মুক্ত হয়ে ইসরায়েল ছাড়লেন শহিদুল আলম

আলোকচিত্রী ও অধিকারকর্মী শহিদুল আলমকে বহনকারী একটি ফ্লাইট আজ শুক্রবার বিকেলে ইসরায়েল থেকে উড্ডয়ন করেছে বলে জানিয়েছে তুরস্কের সূত্র। টার্কিশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট টিকে ৬৯২১–এ তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছাবেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শহিদুল আলমের মুক্তি ও ইসরায়েল থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনে সহায়তার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
ইসরায়েলে আটক হওয়ার পর থেকেই শহিদুল আলমের মুক্তি নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার জর্ডান, মিসর ও তুরস্কের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে আসছিল।