ঋণ আদায়ে গতি আনতে ব্র্যাক ব্যাংকের ‘রিয়েল-টাইম ডিজিটাল লিটিগেশন টুল’ চালু

মোবাইল-এনাবলড্ লিটিগেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এলএমএস) মাধ্যমে ঋণ আদায় কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এ সিস্টেমের আওতায় ফ্রন্টলাইন কর্মীরা মোবাইল-এনাবলড্ ডিজিটাল ট্যাব ব্যবহার করবেন, যার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠপর্যায়ের মামলার তথ্য ও হালনাগাদ অবস্থা জানা যাবে।
এ উদ্যোগের ফলে আদালতের সর্বশেষ আপডেট দ্রুত পাওয়া, মামলার অগ্রগতি আরও কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা এবং ঋণ আদায় কার্যক্রমে দ্রুত ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হবে।
মোবাইল লিটিগেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যাংকের মামলা-মোকাদ্দমা ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করেছে, যা ব্যাংকটির ডিজিটাল রূপান্তরযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সারা দেশে অভিন্ন ও কার্যকর রিকভারি অ্যান্ড লিটিগেশন ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে দেশের ৬৪ জেলার রিকভারি কর্মীদের মধ্যে এসব ডিজিটাল ডিভাইস বিতরণ করছে ব্র্যাক ব্যাংক।
উদ্যোগটি সম্পর্কে ব্র্যাক ব্যাংকের চিফ লিগ্যাল অফিসার রশীদ আহমেদ বলেন, ‘কার্যকর উপায়ে ঋণ আদায়ের জন্য সময়োপযোগী ও নির্ভুল আইনি তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রন্টলাইন সহকর্মীদের হাতে রিয়েল-টাইম লিটিগেশন ডেটা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা ঋণ আদায় কার্যক্রমে গতি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করছি। এই উদ্যোগ উদ্ভাবন, সুশাসন ও শক্তিশালী ব্যালেন্স শিট ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।’
ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, ‘রিকভারি কার্যক্রম মূলত শৃঙ্খলা, গতি ও সুশাসনের ওপর নির্ভরশীল। ফ্রন্টলাইনে ডিজিটাল লিটিগেশন সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক ঋণ আদায়ের আইনি প্রক্রিয়াকে রিয়েল-টাইম ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছে। এই উদ্যোগ আমাদের ব্যালেন্স শিটকে শক্তিশালী করবে, আমানতকারীদের আস্থাকে সুরক্ষিত করবে এবং বাংলাদেশের জন্য একটি স্থিতিশীল ও দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।’
লিগ্যাল ও রিকভারি টিমকে অ্যাডভান্সড ডিজিটাল টুলস দিয়ে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক খেলাপি ঋণ আদায়, এনপিএল নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শক্তিশালী সুশাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। এই উদ্যোগ উদ্ভাবনে নেতৃত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি আর্থিক টেকসইতা জোরদার করার ব্যাপারে ব্যাংকটির কৌশলগত অঙ্গীকারের প্রতিফলন।