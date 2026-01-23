তিতাসের গ্যাসে ২৪ ঘণ্টা স্বল্পচাপ থাকবে

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত এলাকায় ২৪ ঘণ্টা গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করবে। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি।
তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের ফেসবুক পেজে আজ দুপুর ১২টায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল শনিবার দুপুর ১২টা থেকে পরদিন রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত এলাকার সব শ্রেণির গ্রাহকপ্রান্তে গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করবে।
গ্যাসের স্বল্পচাপের কারণ হিসেবে এলএনজি টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণকাজের কথা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণকাজের কারণে এলএনজি থেকে পাওয়া গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এই স্বল্পচাপ থাকবে।
গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আগাম দুঃখ প্রকাশ করেছে।