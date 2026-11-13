বিআরটিসির বিদ্যুৎ–চালিত বাস জানুয়ারিতে ঢাকায় নামছে না, পেছাল দরপত্র সংশোধনে

প্রথম দরপত্রে অংশগ্রহণের সময় ছিল ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবিতে তা ৮ নভেম্বর করা হয়।
সংশোধিত শর্তে ১০ নভেম্বর পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে প্রগতি ও বিএমটিএফ; শেষ সময় ১৮ নভেম্বর।
দেশে প্রথমবারের মতো বিআরটিসির বহরে ১০০টি ইলেকট্রিক বা বিদ্যুৎ–চালিত বাস কেনার উদ্যোগ পিছিয়ে গেল। আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ঢাকার রাস্তায় বাসগুলো চলার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, বাস কেনার দরপত্রে সংশোধন আনায় বিষয়টি পিছিয়ে গেছে।
দরপত্র সংশোধন নিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সন্দেহ, হয়তো কাউকে কাজ পাইয়ে দিতে শর্ত বদলানো হয়েছে। যদিও বিআরটিসির দাবি, প্রতিযোগিতা বাড়াতে এই সংশোধন।
২০০টি বিদ্যুৎ–চালিত বাস কেনার উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি সরকার। গত ৫ আগস্ট অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি দরপত্র ছাড়া সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে (ডিপিএম) বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দফায় প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) মাধ্যমে ৫০টি করে বাস কেনা হবে। দ্বিতীয় দফায় আসবে আরও ১০০টি।
বাস, চার্জিং স্টেশন, অবকাঠামোসহ প্রতিটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪ কোটি টাকা। ২০০টি বাস কিনতে বিআরটিসিকে ১ শতাংশ সুদে ৮০০ কোটি টাকা ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রগতি দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান। তবে প্রতিষ্ঠান দুটি বাস তৈরি করবে না; দুটি সরবরাহকারী বিদেশ থেকে বাস এনে দেবে। দ্রুত বাস আনতে প্রতিষ্ঠান দুটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিআরটিসির একটি সূত্র জানিয়েছে। তারা দরপত্রে সরবরাহকারী চূড়ান্ত করে প্রস্তাব বিআরটিসিতে পাঠাবে। বিআরটিসি তা সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে তুলবে।
জানুয়ারিতে রাস্তায় নামার কথা ছিল বিদ্যুৎ–চালিত ১০০ বাস। বিআরটিসি বলছে, প্রতিযোগিতা বাড়াতে দরপত্রে সংশোধন আনা হয়েছে।
নথি অনুযায়ী, জটিলতা দরপত্রের ৩৬ নম্বর ধারার সংশোধন নিয়ে। ২৯ অক্টোবরের দরপত্রে প্রস্তুতকারীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় প্রতিনিধি অথবা অনুমোদিত পরিবেশকের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক চাওয়া হয়। স্থানীয় প্রতিনিধির দরপত্র জারির আগের সবশেষ পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী যানবাহন সরবরাহের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৮ নভেম্বর বিআরটিসির পরিচালক অনুপম সাহা পৃথক চিঠিতে প্রতিষ্ঠান দুটিকে শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দেন। এতে যানবাহনের পাশাপাশি ‘বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম’ সরবরাহের অভিজ্ঞতা যুক্তের কথা বলা হয়। এসব সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট সেবায় পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ঢাকা ও আশপাশে চার্জিং স্টেশন হবে নয়টি। প্রগতি ছয়টি স্টেশন বসাবে ঢাকার মতিঝিল, গাবতলী, টেকনিক্যাল মোড়, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে।
‘প্রতিযোগিতা বাড়াতে শর্ত শিথিল’
প্রথম দরপত্রে অংশগ্রহণের সময় ছিল ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবিতে তা ৮ নভেম্বর করা হয়। সংশোধিত শর্তে ১০ নভেম্বর পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে প্রগতি ও বিএমটিএফ; শেষ সময় ১৮ নভেম্বর।
একাধিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন, চলমান দরপত্রে নতুন শর্ত যোগ করে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কি না।
বিআরটিসির চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর প্রথম আলোকে বলেন, আরও বেশি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে সরকার শর্ত শিথিল করেছে। আগের দরপত্রেই শর্ত দুটি থাকার কথা ছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজন তা না করায় তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
বিআরটিসি সূত্র জানায়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসগুলোয় আসন ২১টি করে; বসে ও দাঁড়িয়ে যাত্রীধারণক্ষমতা ৬০ থেকে ৬৫ জনের। বাসগুলো তেলের পরিবর্তে বিদ্যুতের চার্জে চলবে। ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোয় এসব বাস চলাচল করবে। দুই কেবলে চার্জে দেড় ঘণ্টা, এক কেবলে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এক চার্জে সর্বোচ্চ চলবে ২২০ কিলোমিটার।
বরখাস্ত হওয়া দুজন হলেন পরিকল্পনা শাখার ডিজিএম আবু বকর সিদ্দিক ও ক্রয় কর্মকর্তা ইমাম হোসাইন। ৮ নভেম্বর তাঁদের বরখাস্ত করা হয়। শর্ত বাদ দিয়ে তাঁরা অনিয়মের চেষ্টা করেছিলেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। জানতে চাইলে আবু বকর সিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, দরপত্র সংশোধন করা ক্রয় শাখার কাজ। অন্যজনকে বরখাস্ত করতে গিয়ে তাঁকেও করা হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।
বিআরটিসি সূত্র জানায়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসগুলোয় আসন ২১টি করে; বসে ও দাঁড়িয়ে যাত্রীধারণক্ষমতা ৬০ থেকে ৬৫ জনের। বাসগুলো তেলের পরিবর্তে বিদ্যুতের চার্জে চলবে। ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোয় এসব বাস চলাচল করবে। দুই কেবলে চার্জে দেড় ঘণ্টা, এক কেবলে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এক চার্জে সর্বোচ্চ চলবে ২২০ কিলোমিটার।
ঢাকা ও আশপাশে চার্জিং স্টেশন হবে নয়টি। প্রগতি ছয়টি স্টেশন বসাবে ঢাকার মতিঝিল, গাবতলী, টেকনিক্যাল মোড়, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে।
প্রগতির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু সাঈম প্রথম আলোকে বলেন, সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই সংশোধন। দ্রুত রাস্তায় বাস নামানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা।
বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির (বিপিপিএ) একটি সূত্র বলছে, সরকারি ক্রয় বিধিমালায় ডিপিএমের সুযোগ আছে। বিপিপিএর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুটির বিদ্যুৎ–চালিত বাস সংযোজন বা রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা নেই।
তবে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বিএমটিএফ কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, দেশে কারও এমন বাস তৈরির অভিজ্ঞতা নেই। তাদের বরং যানবাহন বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।