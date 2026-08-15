তরঙ্গের দাম কমিয়ে বিনিয়োগ ও সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ

টেলিযোগাযোগ–সেবায় তরঙ্গকে শুধু সরকারি রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে না দেখে জাতীয় ডিজিটাল অবকাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন টেলিযোগাযোগ খাতের বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা। তাঁদের মতে, সাশ্রয়ী মূল্যে অধিক স্পেকট্রাম বরাদ্দ ও বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করা গেলে দেশের ডিজিটাল অর্থনীতি নতুন গতি পাবে।
আজ শনিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ‘স্পেকট্রাম ফর আ কানেকটেড বাংলাদেশ: এনাব্লিং ইন্টারনেট ফর অল’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকেরা এ আহ্বান জানান। বৈঠকের আয়োজক টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি)।
দেশের তিনটি বেসরকারি মোবাইল অপারেটরকে আগামী নভেম্বরের মধ্যে ৭৯ দশমিক ২ মেগাহার্টজ তরঙ্গ (স্পেকট্রাম) নবায়ন করতে হবে।
বিটিআরসির তথ্য বলছে, বর্তমানে দেশে সব কটি মোবাইল অপারেটর মিলে ৪৬৩ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ব্যবহার করছে। এর মধ্যে আগামী নভেম্বরে গ্রামীণফোনকে ৩২ দশমিক ৪ মেগাহার্টজ, রবিকে ২৯ দশমিক ৪ এবং বাংলালিংককে ২১ মেগাহার্টজ তরঙ্গ নবায়ন করতে হবে।
বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বলেন, তরঙ্গ নবায়ন বিষয়ে অযৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। নেটওয়ার্কের মান, ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক মডেল, সেবার সক্ষমতা ও গ্রাহকের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়েই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংশ্লিষ্টদের উদ্বিগ্ন না হয়ে বাস্তব পরিস্থিতি ও জনগণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিটিআরসি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) এমদাদ উল বারী বলেন, তরঙ্গের মূল্য নির্ধারণে এককালীন রাজস্ব আয়ের বদলে গ্রাহকসেবা, অপারেটরদের ব্যবসায়িক সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ‘সুইট পয়েন্ট’ খুঁজে বের করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, টেলিকম নীতি ও তরঙ্গের দাম নির্ধারণে অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত নয়, গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হবে।
বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টেলিযোগাযোগবিষয়ক পরামর্শক মুনির হাসান। প্রবন্ধে বলা হয়, ২০২৫ সালে মোবাইল নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্সে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বিশ্বে ৯৩তম। তরঙ্গের মূল্য অতিরিক্ত বেশি হলে অপারেটরদের মূলধনের বড় অংশ নেটওয়ার্ক বিনিয়োগের বদলে ফি পরিশোধেই চলে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহও বাড়ে। বিপরীতে সাশ্রয়ী মূল্যে বেশি তরঙ্গ দ্রুত বরাদ্দ দেওয়া গেলে নেটওয়ার্কের মান বাড়বে এবং ডিজিটাল ইকোসিস্টেমজুড়ে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন অ্যামটবের সভাপতি জিয়াদ সাতারা বলেন, তরঙ্গের প্রকৃত মূল্য শুধু সরকারের রাজস্ব আয়ের ভিত্তিতে পরিমাপ করা উচিত নয়; বরং এর মাধ্যমে যে উন্নত সংযোগ, বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হয়, সেই ভিত্তিতেই এর মূল্যায়ন হওয়া উচিত।
গ্রামীণফোন সিইও ইয়াসির আজমান বলেন, তরঙ্গ নবায়নের বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। সঠিক সমাধান ও করণীয় নির্ধারণে সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।
বাংলালিংক সিইও ইয়োহান বুসে বলেন, সাশ্রয়ী মূল্যে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া গেলে সেবার মান বাড়বে, বিনিয়োগ বাড়বে ও দেশের উন্নয়ন হবে।
টিআরএনবির সভাপতি এস এম মাসুদুজ্জামান রবিনের সঞ্চালনায় বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন অ্যামটব মহাসচিব মোহাম্মদ জুলফিকার, রবির চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম, বাংলালিংকের চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন টিআরএনবির সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসাইন।