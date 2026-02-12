রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন ভোটার
বাংলাদেশ

ভোর থেকে কেন্দ্রমুখী ভোটারেরা

মো. রাশেদুল আলমঢাকা
ভোট দেওয়ার পর এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন রাজধানীর বেরাইদের আশকারটেক এলাকার এই ভোটার। সকাল সাতটা ৫০ মিনিটে

রাজধানীর বেরাইদের একেএম রহমত উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রের সামনে লোকজন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে। ভোর থেকে কেন্দ্রমুখী ভোটারেরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে কেন্দ্রে আসতে শুরু করেন ভোটারেরা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের বাইরে বাড়তে থাকে ভোটারদের উপস্থিতি।

রাজধানীর রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা ও হাতিরঝিলের আংশিক এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা ১১ আসনের কয়েকটি কেন্দ্র ভোর থেকে ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।

এই আসনে বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুম। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসনটিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য–সমর্থিত প্রার্থী নাহিদ ইসলাম, তাঁর প্রতীক শাপলা কলি। এ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী শেখ ফজলে বারী মাসউদ।

কেন্দ্রের ভেতর ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় একজন ভোটার। সকাল পৌনে আটটা, এ কে এম রহমতুল্লাহ কলেজ, ঢাক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে।

২৯৯টি আসনে নির্বাচন হচ্ছে আজ। শেরপুর–৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ওই আসনটিতে ভোট গ্রহণ স্থগিত রয়েছে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদকেরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জানিয়েছেন, সকাল থেকেই ভোটারেরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন ভোট দিতে। কেন্দ্রগুলোতে সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা দিচ্ছেন।

রাজধানীর খিলগাঁও মডেল কলেজে ভোটারের লাইনে। ছবিটি সকাল ৭টার দিকে তোলা

বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। তবে সাড়ে চারটার সময় লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের ভোট নেওয়া হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২ কোটি ৭৭ লাখের বেশি ভোটার ভোট দেবেন।

এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ৫০ (ইসিতে নিবন্ধিত)। মোট প্রার্থী ২ হাজার ২৮ জন। এরমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী: ২৭৩ জন।

বিটিসিএল আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ সারি। সকাল সোয়া সাতটায়, বেতার প্রেরণ কেন্দ্র, মহাখালী

ভোটগ্রহণ শুরুর অপেক্ষা

সবাইকে স্বাগত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট নিয়ে প্রথম আলোর লাইভে ব্লগে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে সারা দেশে ভোটগ্রহণ শুরু হতে যাচ্ছে। বিতর্কিত তিনটি নির্বাচন পেরিয়ে ১৭ বছর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি নির্বাচনের প্রত্যাশায় এখন বাংলাদেশ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল সাড়ে ৭টায়। প্রথম আলোর প্রতিবেদকেরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি শেষের পথে। কেন্দ্রগুলোতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও প্রার্থীরা প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন। সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা দিচ্ছেন।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের কেন্দ্রে সময়ের আগে ভোটারেরা লাইন ধরে অপেক্ষায় আছেন

জুলাই অভ্যুত্থানের পর প্রথম এই নির্বাচনের ওপর দেশবাসীর সঙ্গে চোখ থাকছে সারা বিশ্বের। গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের প্রতি মুহূর্তের খবর জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলোর লাইভ ব্লগে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের দেড় শতাধিক সংবাদকর্মী ভোটের মাঠ থেকে খবর পাঠাবেন।

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দেড় বছর পর আজ বৃহস্পতিবার একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোট দিচ্ছেন দেশের মানুষ। একই সঙ্গে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানের বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে ‘হ্যাঁ’-‘না’ ভোট দিয়ে মত জানাবেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এবারের এই নির্বাচন গতানুগতিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো নয়। শেষ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে এটি হতে পারে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রথম ধাপ। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে তা হবে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়নের সূচনা।

আজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। চলবে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত।

রাজধানীর ঢাকা ১৫ আসনের দক্ষিণ কাফরুল মডেল হাই স্কুলে নারী ভোটারদের লাইন। ভোট শুরুর আগে।
