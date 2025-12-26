স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি তারেক রহমানের শ্রদ্ধা

ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রাত ১০টা ৫ মিনিটের দিকে তিনি মূল ফটক দিয়ে স্মৃতিসৌধ চত্বরে প্রবেশ করেন। এরপর স্মৃতিসৌধের বেদির সামনে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে, পরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতীয় স্মৃতিসৌধে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।
এ ছাড়া স্মৃতিসৌধে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
এর আগে বিকেলে তারেক রহমানের পক্ষে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দলের নেতারা। পরে বিকেল ৫টা ১৭ মিনিটে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় স্মৃতিসৌধের মূল ফটকে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত শেষে তিনি (তারেক রহমান) ওখান থেকে স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। যেহেতু পুষ্পস্তবক অর্পণ করার একটি নিয়মনীতি রয়েছে, সেটি সূর্যাস্তের আগে, তাই আমরা তাঁর পক্ষ থেকে ৫টা ৬ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলাম।’
লন্ডনে ১৭ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরার পরদিন আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে যান তারেক রহমান। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর দোয়া ও মোনাজাত করেন।
প্রথমে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। পরে বাবার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে মোনাজাত করেন তারেক রহমান। তিনি কিছুক্ষণ একা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, এ সময় তাঁকে চোখ মুছতে দেখা যায়। এরপর তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে রওনা হন। রাত ১০টা ৫ মিনিটের দিকে স্মৃতিসৌধে পৌঁছান তারেক রহমান।
ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্মৃতিসৌধে এসে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি স্মৃতিসৌধের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এরপর তিনি স্মৃতিসৌধ চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ অন্যদের ধন্যবাদ জানান। পরে রাত ১০টা ৩২ মিনিটের দিকে স্মৃতিসৌধের মূল ফটক দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন।