মানিকগঞ্জে পালাকার আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছে নানা সংগঠন। আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট
মানিকগঞ্জে বাউল গ্রেপ্তার, অনুসারীদের ওপর হামলার ঘটনায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন টিআইবির

মানিকগঞ্জে বাউল আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর অনুসারীদের ওপর হামলাকে দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি চরম হুমকি হিসেবে দেখছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এসব ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংস্থাটি।

আজ সোমবার টিআইবি এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাউলদের ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখার আহ্বান জানায়।

মানিকগঞ্জের ঘিওরের এক ইমামের করা ধর্ম অবমাননার মামলায় পালাকার আবুল সরকারকে গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। এরপর গতকাল রোববার তাঁর অনুসারীরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সময় ‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে একদল ব্যক্তি তাঁদের ওপর হামলা চালান।

এ ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষোভ–বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানের বিবৃতি এল।

বিবৃতিতে বলা হয়, মানিকগঞ্জের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, হামলার মুহূর্তে পুলিশ দৃশ্যত অনাগ্রহী ও পর্যবেক্ষক ভূমিকায় অবস্থান করেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলে। প্রকাশ্য হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃশ্যমান অনীহা ও সরকারের নীরবতাকে গোষ্ঠীগত সহিংসতার একটি অনানুষ্ঠানিক অনুমোদন হিসেবে ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি তৈরি করে। এই পরিবেশে শিল্পীরা আত্মগোপনে যাচ্ছেন, পালাগান ও মাজারভিত্তিক সাংস্কৃতিক ধারার অনেকে তাদের কার্যক্রম সংকুচিত করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির অনুশীলন এখন ভীতির সংস্কৃতির মুখে পড়ছে।

টিআইবি বলছে, ‘ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে শিল্পীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হলেও প্রকাশ্য দিবালোকে সংগঠিত হামলা থেকে আহত বাউলশিল্পীদের রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা এবং এ প্রসঙ্গে সরকারের নীরবতা আইনের শাসন, মানবাধিকার, মত প্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সাংবিধানিক অধিকারকে পদদলিত করেছে।’

‘বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখানোর সুযোগ নেই’ মন্তব্য করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হওয়া অমূলক নয় যে এ ঘটনা একটি সুসংগঠিত কৌশলের অংশ। দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, লোকঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং সংখ্যালঘু বিশ্বাসের ওপর চাপ বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে। উদ্বেগের বিষয় হলো গত বছর কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে।’

উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন জেলায় মাজার ভাঙচুর, কবর থেকে মৃত পীরের দেহ উত্তোলন ও অগ্নিসংযোগ, বাউল আসর বন্ধ, বাদ্যযন্ত্র জব্দ, গ্রামীণ মেলা ও নাটক বন্ধ করা, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ ঘোষণার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় বিবৃতিতে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘সরকার নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে ধর্মান্ধ, উগ্র ও অশোভন তৎপরতার প্রতি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কেন—এ প্রশ্নের যেমন জবাব পাওয়া যায়নি, তেমনি ধর্মান্ধ মহলের উগ্র চাপের মুখে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন বাতিল করে এ ধরনের অপশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল, তারও কোনো সদুত্তর নেই। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে সরকারের নীরবতা এবং দুর্বল আইন প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় তোষণ হিসেবে ব্যবহার করছে।’

অন্তর্বর্তী সরকার এ ধরনের অপতৎপরতা প্রতিরোধে স্বচ্ছ অবস্থান বা ভূমিকা নিতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে টিআইবির পর্যবেক্ষণ। বিবৃতিতে বলা হয়, এর ফলে একদিকে ধর্মান্ধতা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়েছে, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ ধর্মচর্চা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও স্বাধীনতা হরণ হয়েছে। উগ্রতাকে রাষ্ট্রীয় তোষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘রাষ্ট্রের দ্রুততম পদক্ষেপটি যখন একজন শিল্পীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, অথচ প্রকাশ্য সহিংসতার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র দৃঢ়তা অনুপস্থিত থাকে, তখন রাষ্ট্র আসলে কী বার্তা দেয়? সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের ওপর আক্রমণকারী শক্তির সামনে রাষ্ট্র ভীত, অপারগ, নাকি পরিকল্পিতভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে—এমন প্রশ্ন ওঠাও অমূলক নয়।’

