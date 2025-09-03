বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

যারা নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে দিতে চায় না, তারা যত রকমভাবে পারবে, বাধা দেবে: প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সাতটি রাজনৈতিক দল ও হেফাজতে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ফটোসেশনে অংশ নেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়
ছবি: পিআইডি

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তুলে ধরে এ বিষয়ে বাধা আসবে বলে সতর্ক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, ‘যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে দিতে চায় না, তারা যত রকমভাবে পারবে, বাধা দেবে। বাংলাদেশের সত্তাকে গড়ে তুলতে তারা বাধা দেবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে নির্বাচন বানচাল করার। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, যাতে নির্বাচন না হয়।’ বিস্তারিত পড়ুন...

জুলাই হত্যাকাণ্ড: দায় স্বীকার করে শহীদ পরিবার, আহত ব্যক্তি, দেশবাসী ও ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমা চাইলেন সাবেক আইজিপি মামুন

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। গণ-অভ্যুত্থানের সময় শহীদ প্রত্যেকের পরিবার, আহত ব্যক্তি, দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

‘ভাইরাল’ বাবার ভালোবাসায় কাঁদছে-হাসছে অনেকে

বাবা–মেয়ের ভাইরাল হওয়া দৃশ্য

নওগাঁ শহরে জুয়েলারি ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদের বাসা। সেখানেই কয়েক দিন ধরে চলছে হইচই। কেউ আসছেন হাতে ফুল নিয়ে, কেউবা ফল। আসছেন সাংবাদিকেরাও। কারণ একটাই—ছোট্ট একটি ভিডিও। বাবা ও মেয়ের আবেগঘন সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। বিস্তারিত পড়ুন...

কিমের চীন সফর: নীল ও স্বচ্ছ তরল, সিগারেট, মার্সিডিজ গাড়ি—কী নেই বুলেটপ্রুফ ট্রেনটিতে

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উন চীন সীমান্তের কাছে বন্যাকবলিত এলাকায় ভ্রমণের সময় ট্রেন থেকে নামছেন। উত্তর পিয়ংগান প্রদেশ, উত্তর কোরিয়া। ছবিটি ৩১ জুলাই ২০২৪ উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) প্রকাশ করে

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন সোমবার রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে তাঁর চিরচেনা সবুজ রঙের ব্যক্তিগত ট্রেনে করে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের পথে রওনা হন। ধীরগতির হলেও বিশেষভাবে নকশা করা ট্রেনটি উত্তর কোরিয়ার নেতারা কয়েক দশক ধরেই ব্যবহার করছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

তাহলে কি বিসিবি সভাপতি পদে তামিমের সঙ্গে লড়বেন আমিনুল

আমিনুল ইসলাম।

আমিনুল কয়েক দিন আগেই জানিয়েছিলেন, ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত পরিচালক হয়ে আবার বিসিবি সভাপতি হতে আপত্তি নেই তাঁর। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমিনুল বলেছেন, পরিচালক পদে নির্বাচন করতেও আগ্রহী তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

