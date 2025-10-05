ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজার ৫৫৮ মামলা নিষ্পত্তি ডিএমপির

অপরাধ দমন ও ট্রাফিক–সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে গত মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোট ৫ হাজার ৫৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ডিএমপি।
ডিএমপির তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে ২৫৯টি বিশেষ অভিযানে ১১ হাজার ৩২৩ জন আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২ হাজার ৭৭১ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এবং মোট ৩৫ লাখ ৫ হাজার ১৩০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সর্বনিম্ন শাস্তি হিসেবে এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এখানে মাদক, মুঠোফোন ছিনতাই, চুরি, ইভ টিজিং, অবৈধভাবে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং ট্রাফিক–সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ডিএমপি জানায়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে তাৎক্ষণিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত এই বিচারপদ্ধতির মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা দ্রুত ও স্বল্প সময়ে বিচারিক সেবা পাচ্ছেন।