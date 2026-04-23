আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ ৫ মে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানসহ ১২ আসামিকে অব্যাহতির আবেদন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই আবেদন করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। পরে এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী ৫ মে দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।

এই মামলার ১২ আসামির মধ্যে শামীম ওসমানের পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমান, মো. মিনহাজ উদ্দিন আহম্মদ ও তানভির আহম্মেদ।

আসামিপক্ষের অব্যাহতির আবেদনের পর ট্রাইব্যুনালে কথা বলেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।

প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার বলেন, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা অব্যাহতির আবেদনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে ‘ভায়োলেন্ট আপরাইজিং’ (সহিংস অভ্যুত্থান) ও ‘অ্যাক্ট অব ভায়োলেন্স’ (সহিংস কর্মকাণ্ড) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এমন কথা বলার সাহস কোথায় পেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

Also read:শামীম ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল

এসব শব্দচয়নের বিষয়ে গুরুতর আপত্তি জানিয়ে আবেদনটি যেন রেকর্ডভুক্ত না করা হয়, ট্রাইব্যুনালের কাছে সেই আরজিও জানান এই প্রসিকিউটর।

