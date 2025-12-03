জকসুর নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ স্থগিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ বুধবার জকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আজ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা ছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভূমিকম্প–পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় জকসুর নির্বাচনী তফসিলের ক্রম-১২ অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। পরে নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে।
এর আগে ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে নির্বাচনী তফসিলের ক্রম-১১ অনুযায়ী প্রার্থীদের ২৭ নভেম্বর ও ৩০ নভেম্বরের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল।
তফসিল অনুযায়ী, জকসু নির্বাচনে ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহার করা প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর। এরপর ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। ভোট গ্রহণ ২২ ডিসেম্বর।