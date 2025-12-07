নেস্লে বাংলাদেশ সফলভাবে আয়োজন করেছে ‘এইচএমও লুমিনারি সামিট’। সম্প্রতি গাজীপুর সারাহ রিসোর্টে দুই দিনব্যাপী এ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দেশ–বিদেশের স্বনামধন্য গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
বর্তমানে মানুষের সুস্থতা, বিশেষ করে শিশুর পুষ্টি বিষয়ে নতুন তথ্য ও সাম্প্রতিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।
কর্মশালায় ইন্টারঅ্যাকটিভ গ্রুপ ডিসকাশন, কেস স্টাডি, বিশেষজ্ঞদের মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এসব পর্বের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা সহজভাবে জানতে পারেন, হিউম্যান মিল্ক অলিগোস্যাকারাইডস (এইচএমও) সম্পর্কিত সর্বশেষ গবেষণা কী বলছে এবং কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।
কর্মশালার প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন ফিলিপাইনের খ্যাতিমান শিশুবিশেষজ্ঞ ড. র্যান্ডি উর্টুলা। তিনি শিশুদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক বেড়ে ওঠায় এইচএমওএসের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ বিষয়ে আরও আগ্রহ তৈরি করে।
এইচএমও লুমিনারি সামিট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেশের শিক্ষা ও উদ্ভাবনের মান উন্নত করার জন্য সবাইকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। এইচএমওবিষয়ক গবেষণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে বাংলাদেশের মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার আহ্বানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।