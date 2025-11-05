বাংলাদেশ

শুভ সকাল। আজ ৫ নভেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

নতুন দিনে সত্যই সাহস

মতিউর রহমান। সম্পাদক, প্রথম আলো
ছবি: প্রথম আলো

হেমন্তের এই আলোকিত সকালে আপনারা আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। ৪ নভেম্বর ২০২৫ প্রথম আলোর ২৭ বছর পূর্ণ হলো। প্রথম আলোকে আপনারা ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন। সুসময়ে ও দুঃসময়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন বছরের মধ্যে প্রথম আলোকে আপনারা দিয়েছেন দেশের সর্বাধিক পঠিত দৈনিকের সম্মান। আজও তা অব্যাহত আছে। ২০২৫ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে দেখা যাচ্ছে, দেশের সংবাদপত্র পাঠকদের ৫৭ শতাংশ প্রথম আলো ছাপা কাগজ ও অনলাইন পাঠ করে থাকেন। বিস্তারিত পড়ুন...

মেট্রো দুর্ঘটনায় নিহত কালামের ব্যাংক হিসাবের নমিনি আসলে কে

নিহত আবুল কালামের স্ত্রী আইরিন আক্তার পিয়া ও ছেলে আব্দুল্লাহ আবরার। ২ নভেম্বর দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সোনালী ব্যাংকে তোলা

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের ব্যাংকে জমা অর্থের নমিনি তাঁর বোন—এমন কথা কোথাও বলেননি বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী আইরিন আক্তার। রাজধানীর ফার্মগেটে গত ২৬ অক্টোবর মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে প্রাণ হারান বেসরকারি চাকরিজীবী আবুল কালাম। এ ঘটনার দুই দিন পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হতে থাকে। বিস্তারিত পড়ুন...

ফোনে খালেদা জিয়া বললেন, ‘ভাই, জিয়াকে ড্রয়িংরুমে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে’

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীরবিক্রম, অভ্যুত্থানকারী ছিলেন না। আবার ঘটনাপ্রবাহের বাইরেও ছিলেন না। ফলে অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। তিনি লিখেছেন, সেই অস্থির সময়ের কথা। এখানে প্রকাশিত হলো তাঁর বই থেকে নেওয়া সংশ্লিষ্ট অংশটুকু। বিস্তারিত পড়ুন...

যে ৫ কারণে ভাইরাল দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁ

দূরবীন বাংলায় না খেলে নাকি এখন চলতি ধারায় থাকা যায় না

ফেসবুক এখন সরগরম এক রেস্তোরাঁ নিয়ে। যে রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে নাকি ডাক্তারের চেম্বারের মতো ওয়েটিং জোনে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময়। ঢাকা শহরের অলিগলিতে হাজারো খাবারের রেস্তোরাঁ আছে, তবে এই রেস্তোরাঁর এমন কী বিশেষত্ব আছে যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন নেটিজেনরা। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা হাজির হয়েছিলাম ঢাকার মহাখালীর ‘দূরবীন বাংলা’য়। বিস্তারিত পড়ুন...

জোহরান মামদানির কতটা বিরোধী, কুমোকে সমর্থন দিয়ে সেটি বুঝিয়ে দিলেন ট্রাম্প

অ্যান্ড্রু কুমো

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে সমর্থন দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ‘বামপন্থী’ উল্লেখ করে তাঁকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, মেয়র পদে কুমো যোগ্য, জোহরান মামদানি নন। বিস্তারিত পড়ুন...

