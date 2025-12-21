ওয়ালটন ফ্রিজ টানা ১২ বার, টিভি ৩ বার এবং এসি ২ বার পেল ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’

আবারও দেশের সেরা রেফ্রিজারেটর, এসি (এয়ারকন্ডিশনার) ও টেলিভিশন ব্র্যান্ড হওয়ার গৌরব অর্জন করল পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত টেক জায়ান্ট ওয়ালটন। তিনটি ক্যাটাগরিতে ওয়ালটন পেয়েছে ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’।
বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের ১৭তম আসরে ‘মোস্ট লাভড ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ’-এর সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর, এসি ও টেলিভিশন। এ নিয়ে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর টানা ১২ বার, টিভি টানা ৩ বার এবং এসি পরপর দুই বছর বেস্ট ব্র্যান্ডের সম্মাননা পেল।
গত শনিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ওয়ালটনকে দেশের নম্বর ওয়ান রেফ্রিজারেটর, এসি ও টিভি ব্র্যান্ডের সম্মাননা দেওয়া হয়।
পুরস্কারগুলো গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন এসির চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) তানভীর রহমান, ওয়ালটন ফ্রিজের সিবিও মো. তাহসিনুল হক, ওয়ালটন হাইটেকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহজালাল হোসেন লিমন ও তানভীর আঞ্জুম, চিফ মার্কেটিং অফিসার জোহেব আহমেদ প্রমুখ।
পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে ওয়ালটনের অগণিত গ্রাহক, পরিবেশক, ডিলারসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ওয়ালটনের সিএমও জোহেব আহমেদ। তিনি বলেন, ‘ওয়ালটনের স্বপ্ন বাংলাদেশকে এআই, আইওটিবেজড উদ্ভাবনী প্রযুক্তিসমৃদ্ধ স্মার্ট ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন হাবে পরিণত করার পাশাপাশি ওয়ালটনকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ডের তালিকায় পৌঁছে দেওয়া। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ফ্রিজ, এসি, টিভিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্যে প্রতিনিয়ত এআই, আইওটির মতো উদ্ভাবনী ও সর্বাধুনিক সব স্মার্ট প্রযুক্তি সংযোজন করছে ওয়ালটন।’
জোহেব আহমেদ বলেন, স্মার্ট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশে ওয়ালটনের ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এক শটির বেশি দেশে ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণের টার্গেট নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করছে ওয়ালটন। দেশসেরা ব্র্যান্ডের মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জনের এই ধারাবাহিক সাফল্য ওয়ালটনের বিশ্ব জয়ের পথচলায় নিঃসন্দেহে এক বিশাল অনুপ্রেরণা।
উল্লেখ্য, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে বিশ্বমানের ‘উইনিং ব্র্যান্ডস’ জরিপপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দেশের সব বিভাগ থেকে ভোক্তারা জরিপে অংশ নেন। তাঁদের দেওয়া তথ্য এবং দেশের ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ইনডেক্স, প্রায়োরিটি, চিন্তা, পছন্দ, উপযোগিতা, প্রাইস প্রিমিয়াম, মার্কেট শেয়ার ইত্যাদি মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এ পুরস্কার। এবারের বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের ১৭তম আসরে ৪৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ৪৫টি ব্র্যান্ডকে সেরা ব্র্যান্ডের সম্মাননা দেওয়া হয়।
চলতি বছর ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স শিল্পে সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ডসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে ওয়ালটন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ‘বেস্ট এন্টারপ্রাইজ অব দ্য ইয়ার ২০২৪’ সম্মাননা। এ ছাড়া অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড, ইএসজি (এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স) ক্যাটাগরিতে এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড, এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫, যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি হিসেবে লিড প্লাটিনাম সনদ ইত্যাদি।