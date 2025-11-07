কেন বই বিমুখ হচ্ছে মানুষ

রাজধানীর নিউমার্কেটের জিনাত বুক স্টোর। একসময় বইপ্রেমীদের পছন্দের এ জায়গা এখন আর নেই। সেখানে ঝাঁ–চকচকে মনোহারি দোকান। বইপ্রেমীদের আরেকটি তীর্থস্থান বেইলি রোডে নাটক সরণির সাগর পাবলিশার্স। সেটাও বন্ধ হয়েছে বছর দুই হলো। অমর একুশে বইমেলায়ও বেচাকেনা কমতির দিকে। এমন অনিশ্চয়তায় বই প্রকাশের সংখ্যাও কমিয়ে এনেছে সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনীগুলো। পাঠকখরার চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন পাঠাগারেও।
বই পড়া ও প্রকাশের হালহকিকত নিয়ে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে সৃজনশীল ১০টি প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন বয়সের ৩৫ জন পাঠকের সঙ্গে কথা বলা হয়। পর্যালোচনা করা হয় বইমেলায় গত পাঁচ বছরে বিক্রির হিসাব। তা থেকেই পাঠকের বইবিমুখ হওয়ার চিত্র পাওয়া গেছে।
প্রযুক্তির কল্যাণে পাঠের বিষয় ও ধরনে পরিবর্তন আসার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টদের অনেকে। আবার অনেকে বলছেন, এখনকার পাঠকেরা ফিকশনের বদলে নন ফিকশনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। সাহিত্যানুরাগীরা বলছেন, পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বই তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেও পাঠবিমুখ হচ্ছেন অনেকে। এর ফলে ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে অসংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়ার শঙ্কায় ভুগছেন অনেকে।
বিক্রি প্রায় অর্ধেকে নেমেছে
বাংলাদেশের পাঠক কোন ধরনের বই বেশি পছন্দ করেন, বইয়ের বাজারের হালহকিকত কেমন—এসবের একটি ধারণা পাওয়া যায় প্রতিবছর অমর একুশে বইমেলায় বিক্রির হিসাব থেকে। দেশের প্রায় ৩০০ সৃজনশীল প্রকাশনীর বেশির ভাগ বই প্রকাশিত হয় এ মেলাকে ঘিরে।
যেসব দেশের পাঠকেরা বেশি বই পড়েন—সেই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় তলানিতে। ২০২৪ সালে সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের ১০২টি দেশের মধ্যে বই পড়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। বাংলাদেশের মানুষ বছরে গড়ে তিনটির কম বই পড়েন।
বাংলা একাডেমির প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথম আলোকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের বইমেলায় অংশ নিয়েছিল ৫৬০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মেলায় বই বিক্রি হয়েছিল ৮২ কোটি টাকার। পাঁচ বছর পর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের মেলায় অংশ নেয় ৭০৩টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। বই বিক্রি হয় আনুমানিক ৪০ কোটি টাকার (বিক্রির পরিমাণ একাডেমির আনুমানিক হিসাব)। অর্থাৎ পাঁচ বছরে বইমেলায় অংশ নেওয়া প্রকাশনীর সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু টাকার হিসাবে বই বিক্রি প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে।
ছোট-বড় ১০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে বিক্রি না হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা বই প্রকাশের সংখ্যা কমিয়ে এনেছেন। প্রকাশকেরা বলছেন, করোনা মহামারি ছিল বই বিক্রির জন্য বড় ধাক্কা। আবার ধীরে ধীরে বিক্রি যখন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আসছিল, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এখন তাঁরা কম বই প্রকাশ করছেন।
অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন কান্তি প্রথম আলোকে বলেন, গত দেড় বছরে তাঁদের বই প্রকাশ ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ কমাতে হয়েছে। বইকে কেন্দ্র করে পুরো দেশের নেটওয়ার্ক সংকুচিত হয়ে আসছে।
অনন্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম বলেন, তাঁর প্রকাশনীর সৃজনশীল বই বিক্রির হার কমেছে অন্তত ৯০ শতাংশ। তিনি বলেন, মানুষ এখন প্রবন্ধ, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের বই কেনে না। কিছু বই বিক্রি হয়; যেসব গদ্যের বই, ফেসবুকে লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন, এমন সব লেখকের বই।
পড়ুয়াদের মতে, বই পড়ার ধরন যে বদলে গেছে, সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে। এখন মুঠোফোনেও পাঠক বই পড়েন। বইয়ের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ নিয়েও মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটছে, এটা মানতে হবে। কদর বাড়ছে ইংরেজি সাহিত্যেরও।
গত দেড় থেকে দুই বছরে আগামী প্রকাশনীর বই বিক্রি কমেছে অন্তত ৭৫ শতাংশ। এর মধ্যে কোনো কোনো বই আছে যার বিক্রি একেবারেই নেই, বলছিলেন প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি।
বাতিঘরের স্বত্বাধিকারী দীপংকর দাস জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিক্রি কমেছে ৩০ শতাংশের মতো। প্রকৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সৈকত হাবিব বলেন, ‘আসছে বইমেলায় একটি বইও প্রকাশ করতে পারব কি না, সন্দেহ আছে।’
পত্রিকার পাঠক বেশি
যেসব দেশের পাঠকেরা বেশি বই পড়েন—সে তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে। সিইও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের ২০২৪ সালের জরিপে বিশ্বের ১০২টি দেশের মধ্যে বই পড়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। ‘কান্ট্রিস দ্যাট রিডস দি মোস্ট বুকস’ নামে প্রকাশিত এ জরিপে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি বছরে গড়ে ১৭টি বই পড়েন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ বছরে গড়ে ৩টির কম বই পড়েন।
দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারি-বেসরকারি ১০টি পাঠাগারে পাঠকের উপস্থিতির চিত্র থেকেও বই পড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান খরার চিত্র উঠে এসেছে।
বই পড়তে না চাওয়ার পেছনে আগ্রহ তৈরি না হওয়ার কারণ ব্যক্তি নিজে। পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারছেন না অভিভাবকেরা।হরিশংকর জলদাস, কথাসাহিত্যিক
রাজশাহীর জননী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আমিনুল হক বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ পাঠাগারে বর্তমানে ৭ হাজার বই আছে। স্থানীয় প্রান্তিক মানুষদের জন্য এ পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছিল। একদিনে সর্বোচ্চ ১৭৫টি বই ইস্যু করার রেকর্ড আছে। কিন্তু এখন দিনে ২৫ থেকে ৩০ জন পাঠক আসেন। করোনা মহামারির পর থেকে এ সংখ্যা বেশি কমতে শুরু করেছে।
রাজধানীর গেন্ডারিয়ার সীমান্ত পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমেদ জানান, ১৯৫১ সালে এ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশির দশকে প্রতিদিন ১৫-২০ জন পাঠক বই পড়তে আসতেন। এখন আসেন ৫-৭ জন।
এ ছাড়া গাইবান্ধা, কুষ্টিয়ার খোকসাসহ বিভিন্ন জায়গায় আরও ৮টি পাঠাগারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাঠকের সংখ্যা কমে গেছে। যাঁরাও আসেন, বই ইস্যু করেন কম। অধিকাংশই দৈনিক পত্রিকা পড়েন। এসব পাঠাগারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা বলছেন, বড় সংকট মানুষকে বই পড়ার গুরুত্ব বোঝাতে না পারা।
কী বলছেন লেখক-অভিভাবকেরা
একই কথা বলছেন লেখকেরাও। কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস প্রথম আলোকে বলেন, ‘বই পড়তে না চাওয়ার পেছনে আগ্রহ তৈরি না হওয়ার কারণ ব্যক্তি নিজে। পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারছেন না অভিভাবকেরা।’ তিনি আরও বলেন, সন্তানের কাছে নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার যে গুরুত্ব, সেটাই বুঝতে পারছেন না অভিভাবকেরা। তাই খুদে পাঠক তৈরি না হওয়ার পেছনে পরিবার প্রধানত দায়ী।
বাজারে এখন অনলাইনে বই বিক্রির পেজের রমরমা, যা মূল প্রকাশকদের ব্যবসায় প্রভাব ফেলছে। মূল দামের তিন ভাগের এক ভাগ দামে পাইরেটেড বই কিনতে পারছে পাঠক। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে প্রকাশক।ফিরোজ শেখ, বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা সমিতির পরিচালক।
তাঁর এ বক্তব্যের বাস্তব উদাহরণ পাওয়া গেল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়ার কাছে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, প্যারেন্টস মিটিংয়ে গিয়ে তিনি একজন অভিভাবককে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেই অভিভাবক অধ্যক্ষকে অভিযোগ করেছেন, তাঁর সন্তানটি নিজের পাঠ্যবই না পড়ে লাইব্রেরিতে বসে বাইরের বই (সৃজনশীল) বেশি পড়ছে। এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন মনোযোগ দিচ্ছে না।
অনেক অভিভাবকের অভিযোগ, পর্যাপ্ত সৃজনশীল বই তাঁদের হাতের কাছে নেই। এটাও পাঠক কমার আরেকটি কারণ। রাজধানীর কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই শিক্ষার্থী ইকরা ও জুনায়েদের মা শিরিন আক্তার বললেন, তাঁর দুই সন্তানের একজন নবম শ্রেণিতে, অন্যজন একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। দুজনের কেউই পাঠ্যবইয়ের বাইরে সৃজনশীল বই পড়ার সময় পায় না। তবে হাতের কাছে যদি স্কুলে সৃজনশীল বই থাকত এবং বই পড়ার জন্য আলাদা সময় দেওয়া হতো, তাহলে নিশ্চয়ই ওরা বই পড়ত।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্কুলে বইপড়া কর্মসূচি ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার কর্মসূচির সঙ্গে দুই দশক ধরে আছেন উজ্জ্বল হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, যে প্রতিষ্ঠান বা পরিবারে বই পড়ার অভ্যাস ও সুযোগ আছে, সেখানে বই পড়ে। বাচ্চারা বই পড়তে চায়। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাগার আছে, কিন্তু পাঠাগার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া নেই। শিশুদের বই পড়াতে হলে তাদের হাতে পাঠযোগ্য বই তুলে দিতে হবে।
বইয়ের চেয়ে প্রিয় অন্তর্জাল
রাজধানীর বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদাত মেঘের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। খেলতে বেশি ভালোবাসে মেঘ। বলল, মোবাইলে গেম খেলে অবসর কেটে যায়। তাই বই খুব একটা পড়া হয় না।
রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবরার শুদ্ধ জানাল, সে মোবাইলে রিলস দেখে সময় কাটায়। সেখান থেকে দরকারি-অদরকারি অনেক তথ্য জানতে পারে। একই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নওরীণ আস্থা জানায়, তার সময় কাটে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে। বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেতে গিয়ে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সৃজনশীল বই পড়ার সময় খুব একটা হয় না।
অন্যদিকে স্কলার্স স্কুলের অষ্টম শ্রেণির তাওহীদা তাবাসসুমের অবসর কাটে মুঠোফোনে সিনেমা দেখে।
নবম থেকে একাদশের মোট ২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জনই পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই পড়ে না। বাকি ১০ জন সৃজনশীল বই পড়ে।
যা বলছে পড়ুয়ারা
তবে এর ভিন্ন চিত্রও আছে। নীলক্ষেতের বইয়ের দোকান আর অনলাইনে বই বিক্রির সাইটগুলো থেকে জানা গেল, ক্রেতাদের বেশির ভাগই কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। রাজধানীর কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজে অধ্যয়নরত কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। তাদের মধ্যে দশম শ্রেণির পাঁচজনের মধ্যে দুজন আর নবম শ্রেণির আটজনের মধ্যে চারজন সৃজনশীল বই পড়ে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুমাইসা এম রহমান জানান, তিনি নিয়মিত সৃজনশীল বই পড়েন। বাংলা মাধ্যমে পড়ে এলেও ইংরেজি ফিকশন পড়তে তাঁর বেশি ভালো লাগে।
শিক্ষার্থীদের হাতে গবেষণামূলক ভারী ভারী এবং ভুল তথ্যে ভরা বই তুলে দিয়ে; ওরা বই পড়ে না অভিযোগ করলে হবে না। পাঠাভ্যাস তৈরির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠাগার সচল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে ভালো বই তুলে দিতে হবে।আফসানা বেগম, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক
রাজধানীর ওয়াইডব্লিউসিএর অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সারগাম সৃজনশীল বই হাতে নিয়ে পড়তে পছন্দ করে। মুঠোফোনেও সে সময় কাটায়। এই পড়ুয়ারা বলছেন, কল্পকাহিনির চেয়ে তাঁদের বেশি ভালো লাগে, যে বই পড়ে সহজে বর্তমানকে সংযুক্ত করতে পারা সম্ভব হয়, সেসব বই।
পড়ুয়াদের মতে, বই পড়ার ধরন যে বদলে গেছে, সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে। এখন মুঠোফোনেও পাঠক পড়েন। বইয়ের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ নিয়েও মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটছে, এটা মানতে হবে। এ কথা সত্যি যে অনলাইনে বই বেচাকেনার নতুন নতুন সাইট যুক্ত হয়েছে। কারও কারও মুঠোফোনে রয়েছে বাইয়ের পিডিএফ ভার্সন। কদর বাড়ছে ইংরেজি সাহিত্যের। এ নিয়ে বই–সংশ্লিষ্টদেরও রয়েছে নানা রকম মতামত।
মননশীল পাঠ শুধু বিনোদন নয়
সৃজনশীল বই বিক্রির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা সমিতির পরিচালক ফিরোজ শেখ প্রথম আলোকে বলেন, বাজারে এখন অনলাইনে বই বিক্রির পেজের রমরমা, যা মূল প্রকাশকদের ব্যবসায় প্রভাব ফেলছে। যে বইটি ভালো বিক্রি হয়, সে বই কয়েকজন মিলে ছাপিয়ে কম দামে বিক্রি করছে। এতে মূল দামের তিন ভাগের এক ভাগ দামে পাইরেটেড বই কিনতে পারছে পাঠক। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে প্রকাশক।
দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে বই দেওয়ার কাজটি করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। সরকারের এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আফসানা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে এখন নন ফিকশনের ঝোঁক বাড়ছে। কল্পকাহিনির মননশীল চর্চার চেয়ে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের প্রবণতা বাড়ছে। এতে একদিকে পাঠক অনেক তথ্য জানতে পারছেন; আবার মননশীল চিন্তার অভাবে মানুষ অসংবেদনশীল হয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন, মননশীল পাঠ শুধু বিনোদন নয়, চেতনা প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন।
দেশের ৮০ থেকে ৯০ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠাগার অকেজো হয়ে পড়ে আছে বলে জানিয়ে আফসানা বেগম বলেন, শিক্ষার্থীদের হাতে গবেষণামূলক ভারী ভারী এবং ভুল তথ্যে ভরা বই তুলে দিয়ে; ওরা বই পড়ে না অভিযোগ করলে হবে না। পাঠাভ্যাস তৈরির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠাগার সচল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে ভালো বই তুলে দিতে হবে। বই পড়ার আন্দোলন শুরু করতে হবে পরিবার থেকেও।