প্রযুক্তিনির্ভর, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব সমাধানের ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত কোরিয়ান ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড এলজি ইলেকট্রনিকসের ‘কমপ্লিট এয়ার সলিউশন’ এখন পাওয়া যাচ্ছে র্যানকনে।
এ উপলক্ষে র্যাংগ্স ইমার্টের গুলশান শোরুম পরিদর্শন করেন এলজির গ্লোবাল ও এশিয়া অঞ্চলের শীর্ষ নির্বাহীরা। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বাজারে এলজির এনার্জি-সেভিং ও এনভায়রনমেন্ট-ফ্রেন্ডলি এয়ার সলিউশনের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং স্থানীয় অংশীদার র্যানকন গ্রুপের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতার রূপরেখা আরও সুসংহত করা।
এলজি প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইকো সলিউশন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জোসাং লি, আরএসি বিজনেসের প্রেসিডেন্ট সিওক হুন জ্যাং, ইএস এশিয়া/ইন্ডিয়া সেলস ও মার্কেটিং লিডার ইয়ন উক জিয়ং, এলজিইএসএলের প্রেসিডেন্ট কুন হো লি, এলইএসএল বিডিবির এমডি জেরাল্ড চুনসহ অন্য শীর্ষ নির্বাহীরা।
র্যানকন গ্রুপের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোমো রউফ চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারহানা করিম, ডিভিশনাল ডিরেক্টর (র্যানকন ইলেকট্রনিকস) ইয়ামিন শরীফ চৌধুরীসহ অন্য শীর্ষ নির্বাহীরা।
ইকো সলিউশন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জোসাং লি বলেন, ‘বাংলাদেশের আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলোর দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে আমরা নিয়ে এসেছি এমন একটি সমাধান, যা কেবল শীতাতপনিয়ন্ত্রণ নয়—শক্তি দক্ষতা, উন্নত বায়ুগুণমান এবং স্মার্ট ব্যবস্থাপনায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।’
র্যানকন গ্রুপের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোমো রউফ চৌধুরী বলেন, ‘টেকনোলজি ও সাসটেইনেবিলিটির যুগে এলজির মতো একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। র্যানকন সব সময় আধুনিক ও কার্যকর সমাধান নিয়ে কাজ করে যাবে।’
দীর্ঘদিনের পার্টনারশিপে র্যানকন গ্রুপ বাংলাদেশের বাজারে এলজির এয়ারকন্ডিশনিং সলিউশন সরবরাহ করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এখন র্যানকনের মাধ্যমে গ্রাহকেরা পাচ্ছেন এলজির সম্পূর্ণ এয়ার সলিউশন—এইচভিএসি সিস্টেম, এয়ারকন্ডিশনার ও এয়ার পিউরিফায়ার।