পদ্মা নদীর হক চেয়েছিলেন ভাসানী

মাওলানা সাহেবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কী কথা হয়েছিল, তার কোনো রেকর্ড নেই। তবে অনুমান করা যায়, তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের সেই বৈঠকের কথা। যেখানে দুই প্রধানমন্ত্রী একমত হয়েছিলেন যে শুষ্ক মৌসুমে পানি ভাগাভাগির বিষয়ে দুই দেশ একটি চুক্তিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করা হবে না। (সূত্র: Rameez Mohd Bhat, International Journal of Applied Research 2020; 6 (2): 264-268 Hydro-politics between India and Bangladesh: A study of Farakka barrage dispute)