নেপালের মেরা পর্বত জয় করলেন ইমতিয়াজ ইলাহী ও শাহনাজ আক্তার

নেপালের খুম্বু অঞ্চলের ৬ হাজার ৪৭৬ মিটার উচ্চতার মেরা পর্বত জয় করেছেন দুই বাংলাদেশি অভিযাত্রী ইমতিয়াজ ইলাহী ও শাহনাজ আক্তার। আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সোয়া ছয়টায় ইমতিয়াজ ইলাহী হিমালয় পর্বতমালার মেরা পর্বতের শিখরে (সামিট) পৌঁছান এবং শাহনাজ আক্তার পৌঁছান সকাল সাড়ে ছয়টায়। তবে তাঁদের সঙ্গে থাকা আরেক বাংলাদেশি হোমায়েদ ইসহাক অ্যাকুয়েট মাউনটেইন সিকনেসের (এএমএস) কারণে মেরা পর্বতের হাইক্যাম্প থেকে আর সামিট করতে পারেননি।
সামিটের পর খারেতে নেমে এসে ইমতিয়াজ ইলাহী প্রথম আলোকে হোয়াটসঅ্যাপে বলেন, ‘এটা আমার জন্য সর্বোচ্চ পর্বত ছিল। এমনিতে অতি উচ্চতা, ঠান্ডা আর প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা হয়নি।’
শাহনাজ আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০ অক্টোবর এভারেস্ট বেজক্যাম্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেখান থেকে লোগেচে (৬ হাজার ১১৯ মিটার) পর্বতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় ওটায় আর যাওয়া হয়নি। তারপর ইমতিয়াজ ইলাহীদের সঙ্গে যোগ দিই। মেরা পর্বত আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।’
এই দুই অভিযাত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় গাইড বিশ্ব রেকর্ডধারী তাশি গ্যালজেন শেরপা ও পাসাং গ্যালজেন তামাং।
মেরার পথে অভিযাত্রা
১২ নভেম্বর তিন অভিযাত্রী লুকলা (২ হাজার ৮০০ মিটার) থেকে ট্রেকিং শুরু করেন। পাঁচ দিনের কঠোর যাত্রায় পার হন দুর্গম জাত্রালা পাস (৪ হাজার ৬০০ মিটার)। ধারাবাহিক উচ্চতা অতিক্রম করে পঞ্চম দিনে পৌঁছান খারেতে (৫ হাজার ৪৫ মিটার), যা মেরা পিকের শীর্ষে আরোহণের বেজক্যাম্প হিসেবে পরিচিত। এরপর গতকাল বুধবার তাঁরা পৌঁছান হাইক্যাম্পে (৫ হাজার ৭৮০ মিটার)। মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে দিবাগত রাত দুইটায় (২০ নভেম্বর) শুরু হয় চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে যাত্রা (সামিট পুশ)। দুই অভিযাত্রী ইমতিয়াজ ও শাহনাজ আজ সকালে মেরা পর্বতের শীর্ষে পৌঁছান। আর হোমায়েদ ইসহাক অসুস্থতার কারণে হাইক্যাম্পে অবস্থান করেন।
৫০ বছর বয়সী পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইমতিয়াজ ইলাহী একজন অভিজ্ঞ ট্রায়াথলেট। বিশ্বের অন্যতম কঠিন এক্সট্রিম ট্রায়াথলন নরম্যান এক্সট্রাই সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। একাধিক পূর্ণ দূরত্বের আয়রনম্যান রেস সম্পন্ন করেছেন এবং বঙ্গোপসাগরের বাংলা চ্যানেল সাঁতারে সফল হয়েছেন।
৩০ বছর বয়সী পেশায় ডেন্টিস্ট শাহনাজ আক্তার দক্ষ পর্বতারোহী ও ম্যারাথন দৌড়বিদ। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইকরামুল হাসানের সঙ্গে যমুনা নদী পাড়ি দেওয়ার ঐতিহাসিক অভিযানে অংশ নেন। তিনি জিয়া সুইম কার্নিভ্যালে (সেপ্টেম্বর, ২০২৪) ফার্স্ট রানারআপ হন।
আর হোমায়েদ ইসহাক অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ও ট্রায়াথলেট। তিনি অর্ধদূরত্বের আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেছেন। বাংলা চ্যানেল সাঁতারও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি একজন ভ্রমণ লেখক ও সাঁতারের কোচ।