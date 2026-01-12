আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি এই মামলায় সূচনা বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ সোমবার এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আজ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ পড়ে শোনান বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ। এ সময় ট্রাইব্যুনাল আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে দেন।
বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ আসামিদের বিরুদ্ধে আনা পাঁচটি অভিযোগও পড়ে শোনান। বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, এই আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের পর্যাপ্ত গ্রাউন্ড রয়েছে।
আদেশ পড়ে শোনানোর পর বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ দুই আসামিকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনারা কি দোষ স্বীকার করেন?’
জবাবে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান বলেন, তাঁরা নির্দোষ। তাঁরা ন্যায়বিচার চান।
আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যার নির্দেশসহ পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।